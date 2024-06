La madre del chico británico desaparecido en la isla canaria de Tenerife, Debbie Duncan, se ha trasladado hasta España para colaborar en la búsqueda del joven que se ha reanudado este jueves. Eso sí, no ha dudado en denunciar estar recibiendo llamadas con informaciones falsas, como que el joven está secuestrado.

"Esto es una auténtica pesadilla", ha asegurado. A su vez, ha calificado la situación como "un sueño, es como si no fuese real", lamenta a la vez que reafirma que no se lo desea "a nadie" deseo esto a nadie. Ella lo único que quiere es que su "hijo esté de vuelta". Además, ha relatado que este "era su primer viaje al extranjero" y, arrepentida lamenta haberle "animado a ir": "Ojalá le hubiese dicho que no fuese a Tenerife", ha asegurado en una entrevista.

Cuatro días desaparecidos

Jay Dean Slater, vecino de Lancashire, viajó a Tenerife para acudir a un festival de música y a pasar unos días de vacaciones en la isla. La madre del chico se ha trasladado a la isla acompañada de su hijo mayor para seguir de cerca las labores de búsqueda y colaborar en lo que esté a su alcance.

La asociación SOS Desaparecidos ha actualizado la alerta sobre este caso, que califica de alta vulnerabilidad, con nuevos detalles sobre la ropa que llevaba el joven antes de que se le perdiera la pista. Jay Dean Slater es descrito como un varón de 1,80 metros de estatura, complexión delgada, pelo negro y ojos azules que en el momento de su desaparición vestía pantalón corto gris, camiseta gris con una franja verde en la espalda y un bolso negro.