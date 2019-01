Habla la exnovia del líder de 'La Manada de Callosa': "Tras la última paliza volví a vivir con mis padres; si no, me mata"

"Con 15 años éramos novios y me fui con él a Callosa d'en Sarrià a vivir en casa de sus padres", relata la expareja de Joffre, el líder de 'La Manada de Callosa', detenido a sus 22 años después de la violación múltiple a una joven de 19 años el pasado 1 de enero.

Ella, su exnovia, ha hablado ante las cámaras de laSexta y aportado detalles de la personalidad del joven detenido: "Es una persona violenta y borracha, sobre todo, borracha".

El recuerdo de los episodios que pasó durante su relación sentimental con él pone los pelos de punta. Incluso cuenta con detalle algunas de las agresiones a las que fue sometida por su por entonces novio: "En el hotel de la Marina Baixa, que era donde estaba trabajando él en Benidorm, tiene cámaras donde sale rompiéndome una pieza bucal de un puñetazo".

Asegura además que su entorno tampoco hacía mucho por que Joffre reformara su actitud. "Sus padres también son iguales porque me han visto pegándome y no se han metido: han abierto la puerta de la habitación y han vuelto a cerrar", confiesa la joven. Y continúa: "Con la última paliza, hace cuatro años, me tuve que venir con mis padres a vivir otra vez, porque si no me mata allí".

La pesadilla de la víctima de 'La Manada de Callosa'

Madrugada del 1 de enero de 2019. Tras las Campanadas que daban el pistoletazo de salida al nuevo año, la víctima de 'La Manada de Callosa', de 19 años, comienza su noche de fiesta junto a familia y amigos.