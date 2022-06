Los agresores de Vicente, el hombre apuñalado en Valencia por defender a una mujer en plena calle, se ensañaron con gran fuerza: le tiraron al suelo y, una vez indefenso, le propinaron varias patadas en la cabeza y le clavaron brutalmente una navaja en la rodilla.

Vicente ha explicado a laSexta que está vivo de milagro y que tiene puñaladas por todo el cuerpo, incluyendo una en el pecho: "Es la que más miedo tenían los médicos".

Todo ocurrió en la noche del sábado, en una calle de Valencia. "Escuché unos gritos de una mujer, me asomé al balcón y vi a dos chicos que estaban empujándola", ha explicado. Tras eso no se lo pensó y bajo a la calle para mediar, encarándose a los agresores.

"Cuando vi la navaja me quité la camiseta y la cogí con las dos manos para intentar apartar las puñaladas", asegura Vicente. Los dos chicos empezaron a perseguirle hasta que uno le hizo la zancadilla y le tiró al suelo: "Dos tíos encima tuya y con navajas, pues poco puedes hacer".

Después huyeron en bicicletas y Vicente se quedó malherido en el suelo: "No me di cuenta de los navajazos, empecé a marearme, me caí al suelo, perdí las fuerzas y todo".

Él dice que no sabe por qué los chicos estaban increpando a la mujer y a su pareja y que no se arrepiente de haberles ayudado, a pesar de haber puesto en peligro su vida. Los agresores de 19 años fueron localizados minutos después por la Policía cerca de una discoteca. Los dos están detenidos.