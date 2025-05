Habla el dueño de la empresa devorada por las llamas en Vilanova: "El siniestro es total, pero afortunadamente no hay víctimas"

Jorge Viñuales, propietario de la empresa de productos químicos que se ha incendiado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que ha provocado una enorme nube de humo tóxico que ha obligado a confinar cinco municipios de Barcelona y Tarragona, ha accedido a hablar con laSexta y ha asegurado que el "siniestro es total", pero que celebra que no haya víctimas, así como que no se haya propagado a las naves colindantes.

"Protección Civil y los Mossos d'Esquadra han hecho un trabajo estupendo. Han podido evitar que el fuego se propagase r a las naves colindantes. Eso es mérito de ellos", ha felicitado.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio, que se provocó a las dos de la mañana cuando no había nadie en la fábrica, aunque se sigue investigando. "Me llamó la empresa de alarmas y me informó de que había detectado humo. Rápidamente me desplacé a la zona", ha relatado a los servicios informativos de esta cadena.

Al llegar, se encontró varias dotaciones de bomberos, así como de Mossos d'Esquadra. "Sabemos que el producto que tenemos, que se utiliza para tratamientos de piscinas, no genera fuego", por lo que las causas del incendio son todo un misterio. Y más, que se haya producido en plena madrugada, cuando no hay ningún trabajador, por lo que no descarta que se trate de una "colilla". "Nuestro horario es de mañana, de 8 a 14 horas. A esa hora, siendo viernes, además, no había nadie", ha relatado.

"Es una microempresa que trata de sobrevivir cada día y justo ahora empezábamos la temporada de piscinas", ha lamentado. "Intentaremos dar servicio a nuestros clientes, pero el siniestro ha sido total", ha agregado, por lo que tienen que "empezar de cero". "La situación es complicada", ha manifestado.

Cinco municipios confinados

Los vecinos de cinco municipios de Barcelona y Tarragona han tenido que estar confinados varias horas en sus casas por una nube tóxica generada por un incendio desatado la madrugada de este sábado en una fábrica de productos químicos para piscinas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que almacena unas 70 toneladas de pastillas de cloro.

El confinamiento ha afectado a unas 150.000 personas de las localidades de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit y Calafell.

El incendio ha comenzado sobre las 02:20 horas de esta madrugada en la nave de empresa Clim Waterpool, que trabaja con productos de limpieza de piscinas, ubicada en Vilanova i la Geltrú y que tenía en su interior unas 70 toneladas de pastillas de cloro, lo que ha generado una gran nube tóxica.