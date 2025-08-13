Si no sabes a dónde ir este puente de agosto, no vayas aquí: los 50 destinos donde se espera más gente

Viajar a última hora en pleno mes de agosto no es fácil. Y este año, menos. Si estás buscando algún lugar donde escaparte durante el puente del 15 de agosto, estos son los destinos en los que se espera que haya más gente.

La mayoría de la gente tiene planificadas sus vacaciones con antelación, pero no son pocos los que, a última hora, se animan a hacer algún plan fuera de agenda. Sobre todo, aprovechando el puente de agosto —en 2025, el 15 de agosto, que es festivo nacional, cae en viernes—, que permite alargar el fin de semana y buscar alguna alternativa para que, aquellos que aún (o ya) están trabajando en el mes de vacaciones por antonomasia de los españoles puedan alejarse de la rutina.

Este año, el calendario está del lado de los viajeros, pero no tanto el resto de circunstancias. La ola de calor empuja a muchos a huir de las ciudades en busca de lugares más frescos, pero lo cierto es que pocos puntos en España tienen temperaturas más bajas. Y a esto se suma la turistificación masiva en algunas zonas. Según un estudio elaborado por Holidu, los 50 destinos favoritos de los españoles para pasar unos días a mediados de agosto se concentran principalmente en las costas, especialmente en las andaluzas y en el Mediterráneo.

Con sólo dos destinos internacionales entre las opciones más elegidas (Albufeira y Porto, ambas en Portugal) y sólo un destino de interior (Madrid), la mayoría de los españoles se dirigen, sobre todo, a diferentes regiones de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Así pues, si estás planeando viajar de manera espontánea este puente, quizás lo mejor sea elegir cualquier destino que no esté entre estos, para evitar (o al menos, minimizar dentro de lo posible) las masificaciones. La lista completa de estos 50 destinos favoritos para los próximos días es la siguiente:

Málaga

Cádiz

Benidorm

Valencia

Nerja

Alicante

Conil de la Frontera

Calpe

Gandía

Dénia

Peñíscola

Salou

Chiclana de la Frontera

El Puerto de Santa María

Benalmádena

Torremolinos

Murcia

Jávea

Almería

Torrox Costa

Matalascañas

Almuñécar

Huelva

Torrevieja

Playa de Gandía

Cambrils

Santander

Madrid

Barcelona

Tarragona

Altea

Maspalomas

Playa del Inglés

Formentera

Mojácar

Albufeira

Granada

Santa Pola

Chipiona

Barbate

Islantilla

San Sebastián

Fuengirola

Rota

Porto

Estepona

Playa de Levante

Cullera

Sevilla

Sanxenxo

El precio medio por noche, de 115 a más de 400 euros

Entre todas estas opciones, algunas son más asequibles que otras. El precio medio por noche de los 50 destinos favoritos entre los españoles para el puente de agosto oscila entre los 115 euros en Murcia, el más barato, y los 418 euros en Formentera, el más caro. La pequeña isla balear es, de hecho, el único destino cuyo precio medio supera los 400 euros por noche.

Sólo seis de estos destinos tienen precios por debajo de los 150 euros (además de Murcia, Granada, Sevilla, Huelva, Torrevieja y Maspalomas), mientras que el promedio es de 213 euros para todos estos destinos. Ojo, porque que estos sean los 50 destinos favoritos de los españoles, según este estudio, no quiere decir que el resto de localidades costeras estén libres de masificaciones: la ciudad gallega de Santiago de Compostela está viviendo largas colas para visitar la catedral, por ejemplo, mientras que la mayoría de las playas notan los efectos de agosto, con cientos, miles de personas desde primera hora abarrotando las primeras líneas.