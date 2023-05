Era la primera vez que Cristina De Leu, activista de Vegan Strike Group, saltaba a un ruedo para protestar contra el maltrato animal. No imaginaba, asegura, que se encontraría con una reacción tan violenta.

Todavía se está recuperando de los golpes, los pisotones y las heridas al ser arrastrada por la plaza por el número dos del PP del municipio madrileño de Los Santos de la Humosa, que la agarró con fuerza del brazo desplazándola varios metros.

"Me duele la cabeza [...] todo pasó muy rápido, no sé quién lo hizo. Yo solo pensaba en los toros", explica al tiempo que añade: "Lo que me pasó no es nada en comparación con lo que le pasó a los toros".

No obstante, sostiene que se comportaron con ella de forma desproporcionada: "Fue asqueroso, terrible... quienes hacen eso son unos cobardes".

También su compañero fue agredido por varias personas del público y de la cuadrilla. Ella asegura que sigue conmocionada por lo sucedido: "Me escupieron y dijeron palabras que ni quiero recordar".

Los activistas del colectivo Vegan Strike explican que lo que iba a ser un acto pacífico se convirtió en algo muy violento y tienen pensado interponer una denuncia a sus atacantes.

Ese día en la plaza de toros de Anchuelo había unas 1.500 personas. Javier Doncel, alcalde del municipio sostiene que hubo excesos: "Con una violencia que a mí me parece innecesaria, los redujeron y los sacaron de la plaza". "Se echó la plaza encima", sostiene un vecino.

De momento, el presunto autor de la agresión no se ha pronunciado al respecto.