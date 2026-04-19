Uno de los amigos de Esther López, la mujer asesinada en Traspinedo en 2022: "Los últimos que estuvieron con ella tienen que saber algo"

José Miguel lamentaba en Equipo de Investigación en 2022 que dejaran a su amiga "tirada en la calle" de madrugada. "Era muy buena chica y muy buena amiga", sentenciaba.

El caso por el asesinato de Esther López vuelve a estar en el punto de mira después de que se haya encontrado un zulo en la antigua casa del principal sospechoso, Óscar, que fue el último en ver con vida a la joven y para el que se abrió juicio oral el pasado mes de diciembre señalado en el auto como presunto "responsable directo de los hechos" que ocurrieron en enero de 2022.

Equipo de Investigación analizaba entonces y el caso y tenía acceso a declaraciones y partes de la investigación, en aquel momento en instrucción. Así, los reporteros hablaban con José Miguel, otro de los amigos de Esther. Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que Esther y José Miguel estuvieron durante unas horas en un hotel, en la provincia de Palencia, y posteriormenteabandonaron el establecimiento en un vehículo azul, propiedad del hombre.

José Miguel aseguraba entonces que tras ese encuentro la dejó en su vivienda y no volvió a saber nada de ella. "Veníamos de fiesta y fuimos allí -al hotel-. Mi coche es azul, pero es viejo", relataba. "Los últimos que estuvieron con ella son los que tienen que saber", afirmó José Miguel, quien lamenta que dejaron a su amiga "a esas horas, tirada en la calle". Recordó a Esther, además, como una "muy buena chica y muy buena amiga".

Además, los reporteros del programa consiguieron el testimonio de Miguel, alias 'Fleki', un vecino de Traspinedoal que Óscar trató de relacionar con la desaparición de Esther.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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