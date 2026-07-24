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Incendios forestales

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio en Ávila

Los detalles El origen es una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en la zona, donde estaba totalmente prohibido su uso.

Imágenes satelitales del incendio de Burgohondo (Ávila), a la altura de Navaluenga
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La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio forestal de Burgohondo (Ávila), según ha confirmado 'EFE'. El fuego ya ha calcinado más de 9.000 hectáreas y se originó una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

Según la investigación realizada por el Seprona de la provincia de Ávila, los dos investigados provocaron unas chispas al usar esta maquinaria que habría sido el origen del fuego. Estos trabajos se estaban realizando en días en los que la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición del uso de maquinaria cuyo funcionamiento pudiese generar fuego en el monte.

Además, carecían de autorización administrativa para estos trabajos e incumplían la orden que regula los medios de extinción que debe llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas.

A estas personas se les atribuye un presunto delito de incendio forestal, así como otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de que el incendio afecta a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados y perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

El incendio forestal lleva calcinadas más de 9.000 hectáreas y actualmente está declarado como IGR 3 (Emergencia de Interés Nacional). Las diligencias policiales, junto con los informes técnicos, se remitirán a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila.

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