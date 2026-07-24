La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio en Ávila

Los detalles El origen es una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en la zona, donde estaba totalmente prohibido su uso.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por el incendio forestal en Burgohondo, Ávila, que ha calcinado más de 9.000 hectáreas. El fuego se originó por una imprudencia grave al usar maquinaria pesada, prohibida en la zona por la Junta de Castilla y León. Según el Seprona de Ávila, las chispas provocadas por esta maquinaria iniciaron el incendio. Los implicados carecían de autorización y no cumplían con la normativa de extinción. Se les acusa de delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente. El caso se remitirá a la autoridad judicial y a la Fiscalía Provincial.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio forestal de Burgohondo (Ávila), según ha confirmado 'EFE'. El fuego ya ha calcinado más de 9.000 hectáreas y se originó una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

Según la investigación realizada por el Seprona de la provincia de Ávila, los dos investigados provocaron unas chispas al usar esta maquinaria que habría sido el origen del fuego. Estos trabajos se estaban realizando en días en los que la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición del uso de maquinaria cuyo funcionamiento pudiese generar fuego en el monte.

Además, carecían de autorización administrativa para estos trabajos e incumplían la orden que regula los medios de extinción que debe llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas.

A estas personas se les atribuye un presunto delito de incendio forestal, así como otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de que el incendio afecta a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados y perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

El incendio forestal lleva calcinadas más de 9.000 hectáreas y actualmente está declarado como IGR 3 (Emergencia de Interés Nacional). Las diligencias policiales, junto con los informes técnicos, se remitirán a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido