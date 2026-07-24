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Lucha contra el fuego

Los incendios ya dejan más de 20.000 desalojados en Madrid y Ávila: "Estamos destrozados"

Los detalles Hasta la noche de este jueves eran poco más de 10.000 los desalojados, pero 9.000 personas han tenido que huir preventivamente de sus viviendas en Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

Varias personas desalojadas por el incendio forestal se refugian en el Polideportivo de Villamanta, a 24 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España).

Madrid y Ávila arden y sus vecinos lo sufren en primera persona. Los incendios de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado (Madrid) y el de Burgohondo (Ávila) ya han obligado al desalojo de más de 20.000 vecinos. Son miles las familias que han tenido que dejar atrás sus casas, sus pertenencia y, en muchos casos, incluso a sus animales.

Hasta la noche de este jueves eran poco más de 10.000 los desalojados, pero 9.000 personas han tenido que huir preventivamente de sus viviendas en Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo. "Estamos destrozados, con mucha pena", relata un vecino de Navas del Rey.

"La policía y los de Protección Civil avisaron con megáfonos de que teníamos que desalojar", cuenta otra vecina. Han sido trasladados a un polideportivo en Villamanta, donde muchos ya han tenido que pasar la última noche ante la imposibilidad de regresar a casa.

A lo largo de la mañana de este viernes, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha traído más mantas y se espera que en las próximas horas lleguen más alimentos, pues podrían ser miles de vecinos más los que tengan que ser desalojados en los próximos días. Además, la Guardia Civil se ha encargado de realojar a los usuarios de algunas residencias de la Comunidad de Madrid.

Ahora, los afectados esperan que el fuego dé tregua en las próximas horas tras el episodio más grave que el fuego ha dado recientemente en Madrid y Ávila para poder regresar a sus casas y retomar su vida con normalidad.

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