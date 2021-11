Novedades en relación al brutal ataque que sufrió el pasado domingo el alcalde de Navas de San Juan (Jaén), el socialista Joaquín Requena. La Guardia Civil ha concluido, después de tomar declaración a los dos jóvenes que prendieron fuego a un contenedor y dos coches junto a la casa del dirigente navero, que esta no fue una acción planificada ni orquestada, ni tampoco había una motivación política detrás de la misma. Una posibilidad que sugirió el propio Requena ante los medios de comunicación poco después de la agresión.

De hecho, según ha podido saber laSexta, los miembros de la investigación señalan que los implicados en estos hechos ni siquiera sabían que aquella era la casa del alcalde, y que todo fue fruto de una idea improvisada tras venir de fiesta. Todo ocurrió en la madrugada de este pasado domingo. Sobre las 04:00 horas se inició el fuego frente a la vivienda de Requena, que en ese momento se encontraba en su interior durmiendo.

Según contó a la prensa poco después del susto, se despertó y bajó corriendo a la puerta para ver qué estaba ocurriendo: "Ya no pude salir. Me dio tiempo a retirar las cortinas de la ventanas y los muebles, y ya me fui a la terraza porque estaba la casa inundada de humo". En este sentido, el alcalde aprovechó esta intervención para agradecer la actuación de algunos de sus vecinos que le "salvaron la vida": "Volvían a esa hora de una celebración y (al ver lo que sucedía) empezaron a dar voces y me despertaron".

Ese mismo día, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba a Requena para trasladarle todo su apoyo, la Guardia Civil detenía a los dos sospechosos relacionados con el incidente, que resultaron ser de la misma localidad. El que el alcalde de Navas de San Juan planteara la posibilidad de que este ataque se diera por un móvil político viene motivado por, según ha denunciado, los otros episodios violentos que ha vivido en el municipio desde que es alcalde.

Porque no es la primera vez que sufre amenazas, siendo además testigo de todo tipo de pintadas en el pueblo. 'El único virus es el Requena maricón' es uno de los múltiples ejemplos registrados en el pueblo. Incluso, han llegado a romperle la luna de su vehículo. Una serie de ataques por los que los vecinos no dudaron en mostrarle todo su apoyo. "No se lo merece. Es muy querido por el pueblo, pero hay gente que no lo quiere ver", llegaron a decir algunos residentes cuando pensaban que había una motivación política detrás de este incidente.