La madrugada de este pasado domingo, 15 de noviembre, sobre las cuatro de la mañana, varios individuos sin identificar prendían fuego a la casa de Joaquín Requena, alcalde de Navas de San Juan, en Jaén. Presuntamente, alguien acercó un contenedor en llamas al vehículo que había en la puerta del líder socialista, que en ese momento dormía en el interior de su vivienda.

"Lo único que se me ocurrió fue bajar corriendo a la puerta y ya no pude salir. Me dio tiempo a retirar las cortinas de la ventanas y los muebles, y ya me fui a la terraza porque estaba la casa inundada de humo", ha contado Requena después de lo sucedido. Ahora asegura que hay motivos políticos detrás de este brutal ataque: "Simplemente porque yo soy un alcalde socialista, creo yo".

En este sentido, ha añadido: "Aunque tampoco puedo afirmarlo tajantemente, creo que tienen vinculaciones o ideología cercana a la extrema derecha". Horas después de esta agresión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo llamaba para mostrarle todo su apoyo. Además, desde la oposición popular en el consistorio han mostrado su apoyo, pero lo han hecho a través de las redes sociales.

"Mostramos nuestra más absoluta condena como partido, pero también es verdad que la relación no pasa por un buen momento porque hemos tenido diferencias políticas", ha apuntado Diego Risoto, presidente del PP en Navas de San Juan que ha justificado así no haber llamado a Requena. No es la primera vez que el alcalde sufre este tipo de amenazas, pues ha sido testigo también de todo tipo de pintadas en el pueblo.

'El único virus es el Requena maricón' es uno de esos múltiples ejemplos. Además, han llegado a romperle la luna de su vehículo. Frente a este y otros ataques los vecinos han mostrado su apoyo al alcalde: "No se lo merece. Es muy querido por el pueblo, pero hay gente que no lo quiere ver". La guardia civil tiene muy avanzada la investigación sobre los sospechosos de este ataque y se espera que en las próximas horas se produzcan detenciones.