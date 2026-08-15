"El principio del fin del incendio": el fuego en Niebla no evoluciona durante la noche y se autoriza el regreso de 114 desalojados

¿Qué está pasando? Tras ocho jornadas de "enorme complejidad", las llamas no han evolucionado en ninguno de sus frentes y se empieza a ver el final del túnel. Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta, recalca la importancia de seguir teniendo "máxima prudencia".

Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, ha informado que el incendio en Niebla, que comenzó el 6 de agosto y ha afectado a más de 38.000 hectáreas, no ha avanzado en ninguno de sus frentes por primera vez. Esto ha permitido el regreso de 114 vecinos a sus hogares, sumándose a los 60 que ya volvieron. Sanz ha destacado que, tras ocho días complicados, se vislumbra "el principio del fin del incendio", aunque advierte sobre la necesidad de mantener la prudencia debido a las condiciones meteorológicas adversas. Aún hay 104 personas desalojadas, y se permiten visitas puntuales a propiedades en zonas restringidas.

Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha comunicado que por primera vez el incendio en Niebla, declarado el 6 de agosto y que ha recorrido más de 38.000 hectáreas, no ha evolucionado por primera vez en ninguno de sus frentes durante la noche.

Ante este contexto, Sanz ha autorizado el regreso de 114 vecinos desalojados de cuatro diseminados de Zalamea La Real, El Pozuelo, Membrillo Alto, La Delgada y Monte Romero a sus domicilios. Se suman a las 60 que ya regresaron a sus casas en la jornada anterior.

En palabras a los medios de comunicación, Sanz ha informado de que durante esta jornada se va a evaluar la situación del resto de familias y personas que siguen en alejamiento preventivo y que pertenecen a poblaciones de Huelva y de Sevilla. Además, ha resaltado que tras ocho jornadas de "enorme complejidad", la situación es diferente y se entra en "el principio del fin del incendio".

"Nuestro objetivo era estrangular el fuego para que llegara un momento en el que no siguiera avanzando", ha explicado el consejero.

Además, ha destacado que es una situación que refleja la evolución del incendio, aunque ha recalcado la importancia de mantener la "máxima prudencia" mientras el fuego siga teniendo actividad. De hecho, ha advertido de que las condiciones meteorológicas van a ser muy complicadas durante la tarde con una nota positiva tras consolidar el perímetro: "Nos permite dedicar los servicios a medios de escoba para atender incidencias que puedan producirse. En este caso, reactivaciones de puntos calientes".

Noche de "trabajo intenso"

"La noche ha sido de un trabajo muy intenso pero de evolución favorable. El fuego no ha evolucionado en ninguno de sus frentes", ha insistido.

Por otro lado, Sanz ha indicado que el sector noroeste, desde El Pozuelo y Magrienta hasta Berrocal, se mantiene sin actividad y con muy pocos puntos calientes. "Se ha enfriado el perímetro y repasando las líneas de defensa con maquinaria pesada", ha afirmado.

Asimismo, Antonio Sanz ha explicado que en el sector este, que es donde había más actividad, "el flanco sur se ha conseguido que ya no tenga actividad después del repunte de última hora de este pasado viernes que fue controlado por efectivos terrestres y por los medios aéreos".

Sanz ha avisado de que, a lo largo de la tarde, se podrán alcanzar rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora entre las 19:00 y las 20.00.

Hay 104 personas desalojadas

Por otra parte, el consejero de Presidencia ha apuntado que hay 52 personas en albergues, 22 ubicadas en el Teatro Ruíz Tatay de Zalamea La Real y 30 desalojados en el Centro de Participación Activa del Castillo de Las Guardas, en Sevilla. En total, hay 104 personas lejos de sus hogares.

Al respecto, Sanz ha señalado que se siguen autorizando visitas puntuales a viviendas o fincas que continúan dentro de la zona restringida. "Hemos ampliado el horario de incursión a esas poblaciones, especialmente en Marigenta y en Berrocal, que la habíamos ampliado dos horas más, de 07:00 horas a 12:00 horas de la mañana", ha detallado.

Así, ha explicado que esta iniciativa está permitiendo que la gente pueda ver sus casas, junto con el acompañamiento de miembros de la Cruz Roja, y que no hay afección, aunque, a su juicio, "están siendo momentos muy sentimentales, de mucha emoción y también de mucha tristeza".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido