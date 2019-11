laSexta ha tenido acceso a la declaración de Carlota ante la jueza por el presunto abuso sexual al que fue sometida en Gran Hermano, así como la del propio José María.

En ellas, ambos concursantes coinciden en que el programa les reunió en una habitación después de obligar a Carlota a visualizar el vídeo del momento en que presuntamente fue agredida sexualmente.

Carlota asegura que tras pedir ver al presunto abusador, los responsables del programa accedieron. "Me lo pusieron delante", explica la joven, que relata que el concursante le pidió que se sentase a su lado.

"A él no le enseñaron las imágenes, me las enseñaron a mí y yo lo pedí expresamente. Pilar Blasco (CEO de Endemol Shine Iberia) me dijo que no hacía falta, que él sabía lo que había hecho porque solo había tomado un chupito, él estaba totalmente lúcido", relata.

"El problema es que él me lo admitió a mi cara", apunta Carlota, que indica que al principio, José María negó saber qué había pasado. "Te estoy dando la oportunidad de que me digas tú qué es lo que ha pasado", insistió la víctima antes de explotar: "Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto… él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo '¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?' Y me dice, 'bueno, es que solamente fue un segundo'".

Carlota asegura que después de esas demoledoras palabras, las personas presentes en la sala "se tuvieron que poner en el medio". Tras esto, ella estaba marchándose de la habitación, pero explica que "de repente" se "asustó". "¿La eyaculación? ¿Qué ha pasado? Me empiezo a preocupar, ¿cual ha sido el final?", se le vino a la cabeza antes de volver a entrar en la estancia.

"Abrí la puerta donde estaba él y le digo '¿dónde te has corrido?'. Me dice 'no, no me ha dado tiempo. No llegué a correrme porque el súper habló o algo así'". En ese momento, y según el relato de la joven, abandonó la habitación donde se encontraba José María.

Él también fue preguntado por el momento en que ambos se vieron las caras en esa habitación de la casa de Guadalix de la Sierra. Su versión, más breve, dista mucho de lo que explicó la víctima en sede judicial: "Es que no entendía nada. Yo estaba en estado de shock. Todo el mundo me miraba como si fura el lobo. Recuerdo que ella entró con cara enfadada… 'que me has violado'".

La jueza considera que "existen motivos suficientes" para dar por finalizada la instrucción al ver indicios de un delito de abuso sexual. El programa denunció el caso en la Guardia Civil el sábado 4 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 20:00 horas.

Carlota fue obligada a ver el presunto abuso sexual

laSexta ha tenido acceso al vídeo que demuestra que Gran Hermano la obligó a ver la escena de los supuestos abusos por parte de su compañero José María mientras ella estaba inconsciente. En esas imágenes se puede ver cómo ella suplica que retiren el vídeo de la pantalla del confesionario.

"Me va a dar algo de verdad, me cago en la puta", "por favor, para ya 'súper', por favor", "¿puedes pararlo ya?, por favor" o "que sigue el puto audio 'súper', quítalo", son algunas de las frases de la concursante, que se muestra muy afectada, con mucha ansiedad y entre lágrimas.

En esas imágenes, incluidas en las diligencias del caso, también se puede escuchar a duras penas los sonidos del vídeo del abuso como un "mírame" del presunto agresor o un "quítate eso". También se escucha cómo ella dice "no" repetidas veces.

Además, también se ve cómo el 'súper' intenta silenciar el presunto abuso: "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí".