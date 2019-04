Graban a una pareja teniendo relaciones sexuales en el mostrador de una pizzería mientras esperaban su pedido

El joven de la pareja, Craig Smith de 31 años empuja por detrás a su novia, Daniella Hirst de 28. Las cámaras de seguridad grabaron lo sucedido y el material fue publicado por el personal del restaurante en 'Twitter'.

La policía les llevó a comisaría por realizar actos sexuales en un lugar público. "Fue él quien me quitó los pantalones y las bragas para tener relaciones sexuales mientras esperábamos nuestra pizza", declaró Danniela Hirst al periódico 'The Sun'.

"La investigación está en curso y no hay nada más que añadir en este momento, pero hay delitos más grandes que éste, me sorprendería si nos llevasen al juzgado", dijo la joven a 'The Sun'.

Craig Smith comentó al periódico británico que lo que ha sucedido en la pizzería lo suelen hacer en más lugares públicos: "Lo hemos hecho en una furgoneta, un autobús, un hotel, la piscina y el campo y queríamos superar éstos lugares".

"No todo el mundo está encerrado en sus dormitorios. La gente explora y nosotros no somos diferentes", confesó Hirst.

Acusan a Daniella de exhibición pública por su semidesnudo, sin embargo Smith escapa de cualquier acusación por no mostrarse desnudo ante la cámara.

"El material nunca habría aparecido si alguien no lo hubiera filtrado, así que si me meto en problemas espero que Domino's se enfrente a la acción", concluyó Daniella Hirst a 'The Sun'.