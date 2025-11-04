Cuatro detenidos por agredir e intentar robar a dos camioneros en La Mojonera (Almería)

¿Qué ha ocurrido? Un camionero y su compañero realizaron una parada y al ir a revisar los ruidos extraños que procedían de la parte trasera del vehículo fueron amenazados, golpeados, atropellados e incluso disparados.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar por intentar robar un camión en La Ciudad del Transporte, en La Mojonera, Almería. Los detenidos enfrentan cargos de tentativa de homicidio, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y fraude eléctrico. El incidente ocurrió el 21 de septiembre, cuando los camioneros fueron atacados por los presuntos ladrones con cuchillos, garrotas y cadenas. Uno de los conductores escapó, pero fue perseguido por una furgoneta y atropellado. A pesar de sus súplicas, continuaron golpeándolo y le dispararon. Uno de los camioneros está en la UCI con heridas de bala. Tres de los detenidos ya han ingresado en prisión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre, cuando el camionero y su compañero estaban realizando una parada y escucharon un ruido en la parte trasera del vehículo. Al ir a comprobar qué ocurría encontraron a los presuntos ladrones, quienes comenzaron a amenazarles con un cuchillo. A ellos se sumaron más personas que les agredieron con garrotas y cadenas metálicas, pero la paliza iría a más.

Tal y como reflejan las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio, uno de los conductores logró escapar, pero una furgoneta intentó atropellarle hasta en tres ocasiones. De ella se bajaron un hombre y una mujer que siguieron golpeándole con una garrota, a pesar de que el camionero les pidió insistentemente que parasen. Finalmente, huyó campo a través, pero apareció otra persona portando un arma de fuego con el que le disparó.

Con todo, uno de los camioneros logró abandonar la escena, pero el otro ha sido ingresado en la UCI con dos heridas de bala.

