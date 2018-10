El Gobierno comunica al Vaticano que modificará el Código Penal para que los delitos de pederastia sean "imprescriptibles"

"La Iglesia ha trasladado su preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro", señala el comunicado de la vicepresidencia del Gobierno, Carmen Calvo, tras reunirse con el secretario de Estado del Vaticano, Parolin

De esta manera, según se detalla en el comunicado de Calvo, "el Gobierno ha informado a la Santa Sede de las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles". Hasta ahora, la prescripción de este delito se establecía en 25 años a partir de la mayoría de edad de las víctimas.

"Me folló hasta romperme la espalda": los abusos sexuales que James Rhodes relató en Salvados y que motivaron su carta a Pedro Sánchez

James Rhodes relató a Jordi Évole de forma cruda y tajante los abusos sexuales a los que estuvo sometido por parte de su profesor. En la entrevista en Salvados, el pianista aseguro que no le da la gana "perdonar al tío que lo violó" y lo hizo sin pelos en la lengua: "Cuando un adulto empuja contra el suelo a un niño y lo folla hasta romperle la espalda como me pasó a mí, la palabra 'abuso' se queda corta". Rhodes se refugió en la música y ahora se vale de su valentía para mostrar el camino a otras víctimas y prueba de ello es la tajante carta que ha remitido a Pedro Sánchez.

James Rhodes: "En Reino Unido los abusos no prescriben, en España sí y eso tiene que cambiar"

El pianista explica en Salvados que "es horrible pensar que pasas por una experiencia de joven y que cuando cumples 18 años, si no has ido a la Policía, ya es demasiado tarde". Dice que hasta que no llegó a los 30 no pudo hablar de ello. "Los criminales están siendo protegidos, no les puede pasar nada, es horrible", apunta.