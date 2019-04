James Rhodes: "En Reino Unido los abusos no prescriben, en España sí y eso tiene que cambiar"

EN ESPAÑA LOS ABUSOS PRESCRIBEN A LOS 20 AÑOS TRAS CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD

El pianista explica en Salvados que "es horrible pensar que pasas por una experiencia de joven y que cuando cumples 18 años, si no has ido a la Policía, ya es demasiado tarde". Dice que hasta que no llegó a los 30 no pudo hablar de ello. "Los criminales están siendo protegidos, no les puede pasar nada, es horrible", apunta.