"Me folló hasta romperme la espalda": los abusos sexuales que James Rhodes relató en Salvados y que motivaron su carta a Pedro Sánchez

"Las consecuencias de ser violado fueron la vergüenza y el odio a mí mismo"

Rhodes explicó en Salvados que escuchaba "voces" en su cabeza por culpa de los abusos a los que fue sometido. Aseguró que le diagnosticaron "trastorno obsesivo compulsivo, depresión, anorexia, trastorno por estrés postraumático" y que abusó de las drogas, además tener mucha "promiscuidad".

"Tal era mi nivel de ansiedad que a veces me cagaba encima en el metro"

El pianista británico también relató que intentó hacer vida normal para superar los abusos que sufrió. Apuntó que "tenía un trabajo normal": "Me casé porque la gente normal tiene relaciones y se casa, fu padre porque es lo que hace la gente normal". A pesar de ello asegura que "no funcionó": "Mis músculos estaban siempre tensos, algo no iba bien en mi cabeza".

"Cuando mi hijo llegó a la misma edad en la que me violaron, brotó el miedo"

Rhodes asegura que por culpa de los abusos que recibió estaba obsesionado con la protección de su hijo: "No podía dormir, estaba con él todo el tiempo, a veces lloraba solo de pensar en dejarle. Mi pena era incontrolable". Dice que tenía "pensamientos horribles": "Le van a pasar cosas terribles y es culpa mía".

"Morir era la única opción para mí, por eso en 2006 acabé, pero no salió bien"

El pianista relató a Jordi Évole que sentía que "no podía vivir en un mundo en el que no podía proteger a su hijo" y afirma que "si alguien decide quitarse la vida, en muchas ocasiones se trata de una decisión racional, inteligente y llena de sentido". Dice que él intento suicidarse "unas cuantas veces" hace diez años.

"Que le jodan, no quiero perdonar al tío que me violó"

El concertista británico afirma que mucha gente le dice que necesita "perdonar al tío que abusó de él", que "debería escribir una carta en la que, aunque no la envíe, diga que le perdona": "Aún no estoy listo para hacerlo". Dice que "a veces es bueno estar enfadado, la ira es un arma poderosa".

"En Reino Unido los abusos no prescriben, en España sí y eso tiene que cambiar"

"Es horrible pensar que pasas por una experiencia de joven y que cuando cumples 18 años, si no has ido a la Policía, ya es demasiado tarde", apunta Rhodes. Dice que hasta que no llegó a los 30 no pudo hablar de ello. "Los criminales están siendo protegidos, no les puede pasar nada, es horrible", apunta.

"En el mundo hay millones de niños que sufren violaciones"

El pianista James Rhodes explica ante Jordi Évole que siempre se prometía "que si conseguía un micrófono no sólo hablaría de las cosas" que le gustan "sino también de las complicadas sobre las que es necesario hablar más".

James Rhodes escribe una aplaudida carta a Pedro Sánchez pidiéndole una nueva ley que erradique la violencia contra los menores...

James Rhodes ha publicado una carta en 'El País' en la que pide al presidente del Gobierno una reunión de un par de horas para "ayudarle a lograr que España sea un lugar más seguro para sus niños y niñas".

El músico explica en su escrito, que ha sido muy aplaudido en redes sociales, que se decide a escribir esas líneas al ver que el nuevo Gobierno con mayoría de mujeres puede cambiar las cosas y porque "sabe" que Pedro Sánchez leerá con detenimiento la carta.

Rhodes señala que en España "tenemos un grave problema y tiene que ver con su sistema judicial y con el trato que da a los menores". Para ello, recalca que habla con conocimiento de causa porque de niño le violaron "repetidamente". "He intentado suicidarme demasiadas veces y me he pasado también demasiados meses en instituciones psiquiátricas", explica.

...y el presidente del Gobierno le responde: "Este Gobierno lo va a hacer"