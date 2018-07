La Generalitat achaca inicialmente a un "error humano" el accidente de autobús en Tarragona

Jordi Jané, conseller de Interior de la Generalitat, ha manifestado que inicialmente se piensa que la causa del accidente en el que han perdido la vida 14 personas se ha debido a un "error humano".

Durante su rueda de prensa en Tortosa, en Tarragona, Jané ha confirmado que los fallecidos son estudiantes de Erasmus de varias universidades, especialmente de Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, y personas de diversas nacionalidades relacionados con éstos.

Según ha explicado, el autocar se ha ido aproximando hacia el arcén derecho de la autopista, ha rozado las protecciones de la misma y se ha dado un "volantazo" hacia la izquierda que ha hecho desplazar el vehículo hacia la izquierda de la vía, invadiendo el sentido contrario, donde ha chocado con otro vehículo.

Jané ha comparecido desde el Hotel Corona de Tortosa, donde se ha instalado el dispositivo de coordinación, y ha constatado que las víctimas mortales son un total de 14, todas ellas estudiantes de Erasmus de diferentes nacionalidades que volvían de la noche de la 'cremà' de Valencia. Los dos ocupantes del vehículo con el que han chocado han podido salvar la vida.

En total, en el autobús de la empresa Autocares Alejandro viajaban 57 personas y hay una treintena de heridos de diversa consideración que están siendo atendidos en diferentes hospitales, entre ellos, el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el Hospital Comarcal de Amposta, el de Vinaròs, Reus o Joan XXIII de Tarragona.

Además, 13 de los estudiantes que viajaban en el autobús accidentado y que han salido ilesos del accidente están siendo atendidos en el centro de coordinación del Hotel Corona de Tortosa, donde se ha habilitado una sala especial. En cuanto a las víctimas mortales, se han trasladado todas ellas al Tanatorio de Jesús, en Tortosa.

"Todavía no tenemos todos los datos, pero todo nos hace pensar que el autocar primero se ha ido aproximando hacia el arcén derecho de la autopista y cuando rozó las protecciones del arcén derecho, previsiblemente ha dado un volantazo hacia la izquierda, con tanta fuerza que el autobús se ha desplazado al otro lado de la autopista y ha quedado desplazado en sentido sur", ha relatado el conseller.

En cuanto a la alta siniestralidad que apuntan alcaldes de la zona justamente en este punto de la AP-7, Jané ha querido subrayar que ésta "es una vía de gran capacidad en horas en las que no había acceso de tráfico. Analizaremos debidamente qué ha pasado y por qué. Todo me hace pensar que la causa, finalmente, como se verá en el marco de la investigación, no vendrá por el estado del punto kilométrico, seguramente la causa obedecerá más a factores humanos".

Mientras tanto, el conductor del autobús se encuentra en la comisaría de los Mossos de Tortosa, donde presta declaración, y según ha informado Jané, "su estado de salud no peligra". Los otros cuatro autocares que formaban parte de la expedición han llegado sin problemas hasta Barcelona. De hecho, el autobús que ha sufrido el accidente era el último de la cola, por lo que los otros han procedido con el viaje y han llegado hasta la plaza de España a primera hora de la mañana.

De momento, Jané, a la espera de tener el listado final de víctimas, no ha querido detallar la nacionalidad de los fallecidos, aunque ha apuntado que muchos de ellos eran estudiantes de la Universidad de Barcelona y que podría haber alguno de la Universidad Autónoma de Barcelona.