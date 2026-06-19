Garzón explica que las casas de apuestas se concentran "donde hay negocio": "¿Y dónde hay negocio? donde falta esperanza"

El exministro de Consumo ha afirmado que "estamos hablando de una adicción, es una adicción sin sustancia, pero es una adicción y, por lo tanto, tiene unos riesgos muy importantes".

En Más Vale Tarde han abordado el problema de la ludopatía y las casas de apuestas. Alberto Garzón plantó batalla contra el juego cuando era ministro de Consumo pero, como ha señalado Iñaki López, este problema no depende solo del Gobierno central, también de las comunidades autónomas. Así, el presentador ha señalado que le llama la atención "que haya locales de apuestas rodeando colegios e institutos".

"Estuve varios años profundizando en este tema y viendo por dónde se podía atajar. Nosotros teníamos las competencias, sobre todo de juego online y sobre todo de la publicidad, que gracias a eso avanzamos muchísimo. Por ejemplo, ya no vemos algo que se veía antes y que forma parte de la naturalización de las apuestas, que es los anuncios, la publicidad, en las camisetas de los ídolos de los chavales, porque eso lo normalizaba", ha apuntado el exministro.

Garzón ha afirmado que "ese es el problema, que estamos hablando de una adicción, es una adicción sin sustancia, pero es una adicción y, por lo tanto, tiene unos riesgos muy importantes".

"¿Qué ocurre? Que cuando esto explosionó, cuando esto empezó a difundirse a partir de 2015, terminada la crisis financiera, mucho dinero se fue de inversión a construir salones de juego. Entonces la administración pública no estaba preparada, no conocía ese fenómeno y esos salones de juego era el lugar donde se apostaba", ha explicado.

Tras esto, ha resaltado que las casas a puestas "se pusieron cerca de donde hay negocio, ¿y dónde hay negocio?, donde falta esperanza". "Donde mucha gente está en una situación en la que, oye, si me dicen que pongo diez euros, a lo mejor me puedo hacer millonario y puedo hacer ese viaje, puedo hacer lo que fuera. Por mundano que parezca, ya estás entrando en una dinámica que tú no vas a controlar", ha agregado.

"Y algunas comunidades autónomas, porque la parte de los salones de juego, de las casas de apuestas físicas, son competencia de comunidades autónomas, han podido hacer algo. Pero sobre todo para impedir la nueva apertura de centros, pero con los ya existentes, desgraciadamente, ahí los tenemos", ha dicho.

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