El jueves 19 de marzo es un día especial para todos los papás de España: se celebra el Día del Padre. Para desearle un buen día al hombre que te ha dado la vida y agradecerle su cariño, te dejamos una lista con las mejores frases para enviarle a través de un WhatsApp, incluirla como tarjeta del regalo o, simplemente, decírsela con palabras.

Frases de personajes célebres

"Un buen padre vale por cien maestros". Jean Jaques Rosseau.

"Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo". William Shakespeare.

"Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor". Denis Lord.

"Realmente es bendecido el hombre que escucha muchas voces que lo llaman padre". Lydia M. Child.

"El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre". Víctor Hugo.

"No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos". Friedrich Schiller.

"No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar amor de padre". Mateo Alemán.

"Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre". Gabriel García Márquez.

"Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en momentos extraños, cuando no están tratando de enseñarnos. Estamos formados por pequeños pedazos de sabiduría". Umberto Eco.

"El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día". Leon Battista Alberti.

Canciones dedicadas a los padres

"Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos, viven en mi los recuerdos de niño". 'Mi padre' de Alejandro Fernández.

"Con mi sonrisa de medio lao. Cuántos te quiero me habré callao. Tú me diste el primer brillo. Me sacaste de un bolsillo". 'Ese que me dio vida' de Alejandro Sanz.

"Mírame, soy viejo pero soy feliz". 'Father and son' de Cat Stevens.

"Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos florecen a escondidas algunas llagas". 'A mi padre' de José Luis Perales.

"He aprendido a entregarme como tú. Arriesgándolo todo y más aún. He aprendido tu coraje". 'La meta de mi viaje' de Laura Pausini.

"Quiero que mi hijo nonato sea como mi papá. Quiero que mi marido sea como mi papá. No hay nadie más como mi papá. Y te doy las gracias por amarme".'Daddy' de Beyoncé.

"Permíteme ser un buen papá, todo lo que necesite; amor, conocimiento, disciplina también. Dedico mi vida a tí". 'Just two of us' de Will Smith.

Proverbios y refranes

"De tal palo tal astilla".

"No hay mejor homenaje a la memoria del padre que imitar noblemente sus virtudes".

"A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica".

"Buen padre es aquel que enseña a sus hijos cómo pensar, no lo que han de pensar".

"Al buen padre sírvele, y si fuera malo sopórtalo".

"Serás buen padre si fuiste buen hijo".

"Al padre se lo necesita, se le quiere y se le respeta durante la infancia, pero es de adulto, cuando se le entiende y comprende".

"Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista".

"Lo que más admiro de mi padre es cómo mira a mi madre".