La Fiscalía de Madrid investiga el proceso de selección de azafatas para la compañía Kuwait Airways que realizó la empresa de reclutamiento Meccti en Madrid en la que se exigió a las candidatas que se quedasen en ropa interior. El organismo público ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CCOO.

En principio, la Fiscalía trata de dilucidar si a lo largo de dicho proceso de selección la compañía pudo haber incurrido en algún delito. El sindicato, en el escrito remitido a la Fiscalía, denuncia que los hechos vulneran el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad entre todos los españoles, y, además, apunta que podrían encajar en los tipos delictivos contemplados en los artículos 314, 171, 191 y 184 del Código Penal. Un hecho que ya está siendo investigado por Trabajo.

Las denuncias que han expuesto públicamente algunas de las azafatas que acudieron a la entrevista hablan de comentarios ofensivos sobre su aspecto físico, sobre sus gafas, sus dientes, o su peso. También han contado que se las desnudó y se las obligó a abrir la boca para examinarles la dentadura.

El sindicato también denuncia que una persona inicialmente seleccionada para el puesto fue rechazada "por su color de piel", ya que la empresa de selección habría enviado un mensaje a la candidata en el que indica que Kuwait Airways "no contrata a tripulantes de cabina de piel oscura".

Así fueron las entrevistas

Si te pedimos que comas más, ¿comerías más?"

Las pruebas de selección se organizaron en el hotel Meliá Barajas. Las candidatas se enfrentaron a comentarios ofensivos por parte del personal como: "Si te pedimos que comas más, ¿comerías más?", "Necesitas adelgazar siete kilos" o "Tienes el cuerpo de montaña rusa".

Así, una a una fueron rechazadas por sus cuerpos, los lunares y pecas de sus caras, por tener alguna cicatriz, por llevar gafas o por su peso. "A una que hablaba siete idiomas la descalificó por tener una mini cicatriz en la ceja y le dijo que no le importaba sus siete idiomas, que no cogen a gente con cicatrices", explicó una de las candidatas afectadas en 'eldiario.es'.

Después, a las que llegaron a la parte final del proceso las hicieron pasar de una en una a una sala con una de las responsables de la entrevista y allí les pidieron que se quitasen las camisas, los pantalones y vestidos para verlas en ropa interior y examinar sus cuerpos. También les hicieron abrir la boca para revisarles las dentaduras.

Miedo y presión entre las azafatas

Las azafatas que han denunciado esta situación cuentan que se sintieron denigradas y como animales de zoo. Algunas de ellas, cuentan, no supieron reaccionar en el momento.

"Me sentí muy mal, en ese momento no te das cuenta, mucha gente dice que lo has hecho porque has querido pero es que es tan surrealista en ese momento... no lo estaba asimilando", explicó una de las afectadas a 'eldiario.es'.

Con laSexta también han hablado algunas de las candidatas. Natalia cuenta que "las chicas salían con la cara triste y como asustadas". Y su testimonio lo confirma María, quien describe la situación como "muy cruel" y asegura que sintió "presión y miedo".