Las azafatas aspirantes a un empleo en la compañía Kuwait Airways que el pasado 5 de noviembre acudieron en Madrid a una entrevista con la empresa encargada del reclutamiento Meccti se enfrentaron a un proceso de selección enfocado en su físico, en el que incluso las hicieron quedarse en ropa interior para examinar sus cuerpos.

Así lo publica 'eldiario.es', que ha recogido el testimonio de tres de las aspirantes que tienen un mismo relato de lo que fue la entrevista de trabajo. Desde laSexta hemos podido contactar con una de ellas, que asegura que lo peor fue soportar cómo se denigraba a las aspirantes con comentarios dañinos sobre sus físicos.

Las afectadas acudieron al ver la oferta en las redes sociales de la empresa dedicada al reclutamiento de azafatas de vuelo. En ningún momento se advertía de la posibilidad de tener que desnudarse, algo que, de hecho, es una práctica completamente ilegal en España.

En la convocatoria, la empresa anunciante señalaba los requisitos necesarios: altura y peso proporcionado y un buen estado de salud. Nada que ver con las exigencias que se encontraron al llegar las aspirantes.

"Necesitas adelgazar siete kilos, estás gorda"

Las pruebas tuvieron lugar en el hotel Meliá Barajas y desde un primer momento, como recoge el citado medio, se rechazó de lleno la candidatura de los hombres, aunque algunos fueron llamados para la entrevista. Las mujeres, que habían sido preseleccionadas y citadas para la entrevista, se vieron expuestas a comentarios ofensivos sobre su físico por parte del personal de selección.

"Si te pedimos que comas más, ¿comerías más?", "Necesitas adelgazar siete kilos" o "Tienes el cuerpo de montaña rusa" fueron algunos de los comentarios que recibieron aspirantes al puesto, como relatan a 'eldiario.es' y a laSexta. Todo ello, delante del resto de compañeras y antes de ser rechazadas por sus cuerpos, los lunares y pecas de sus caras, por tener alguna cicatriz, por llevar gafas o por su peso.

Asegura las aspirantes que ha hablado con este medio que a pesar de que había algunas que hablaban varios idiomas eran rechazadas. "A una que hablaba siete idiomas la descalificó por tener una mini cicatriz en la ceja y le dijo que no le importaba sus siete idiomas, que no cogen a gente con cicatrices", relata una de ellas a 'eldiario.es'.

En ropa interior para examinarlas "de abajo arriba"

Una vez hicieron este primer 'cribado' en base al físico, a las candidatas que continuaron les pidieron que se quitasen las camisas, pantalones y vestidos para quedarse en ropa interior y examinar sus cuerpos. "Lo justificaban en que querían mirar marcas y tatuajes", explica una de estas chicas. Cuenta además que les hicieron abrir también la boca para revisarles los dientes.

Fue una de las reclutadoras, mujer, la que se quedaba a solas con ellas, que iban entrando de una en una en la sala. "Me dijo si podía desabrocharme la parte de arriba de mi camisa", cuenta una de ellas. Otra explica que no recibió ninguna explicación: "Me miró de abajo arriba, se agachaba para mirarte desde los tobillos e ir subiendo. Me vio un tatuaje que tengo en un tobillo y me preguntó si me lo iba a quitar y le dije que sí", contó al mismo diario.

Quienes se han decidido a denunciar esta situación describen que no se sintieron cómodas con el proceso. "Te sientes un animal de zoo", cuenta una de ellas. "Nunca me había pasado esto. De las cosas más fuertes fue escuchar cómo a mis compañeras se les denigraba ya no solo como mujeres sino como seres humanos con comentarios como '¿Si te pedimos que comas comerías más?' o que necesitaba adelgazar siete kilos porque estaban gordas", narra otra de las chicas a laSexta.

También explican que no fue hasta que habían salido de allí que consiguieron asimilar lo ocurrido: "Me sentí muy mal, en ese momento no te das cuenta, mucha gente dice que lo has hecho porque has querido pero es que es tan surrealista en ese momento... no lo estaba asimilando", recoge el medio.

Ni la empresa encargada del proceso de selección de azafatas Meccti ni la aerolínea Kuwait Airways han respondido a los intentos de contactar de laSexta, con el fin de conocer su versión sobre lo ocurrido. Pero por el momento algo es seguro: la compañía de azafatas ya a anunciado un nuevo proceso de selección en España este mismo mes de enero.

Trabajo ya investiga a la empresa

laSexta sí que ha podido conocer que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya está "analizando" las características tanto de la propia oferta de trabajo como del mismo proceso de selección, las cuales podrían ser objeto de sanción por infracciones muy graves en el marco de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que prevé hasta 225.000 euros de multa en estos casos.

"Hay que recordar que es sancionable la solicitud de datos de carácter privado que puedan resultar discriminatorios para el acceso al empleo, así como atentar contra la intimidad y la dignidad de las personas trabajadoras, tal y como parece que se ha procedido en la oferta de empleo y del proceso de selección en cuestión", explican.