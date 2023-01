Bianca, una de las mujeres que acudió a una entrevista de trabajo para ser azafata de vuelo y que han denunciado haber sido víctimas de conductas vejatorias, ha intervenido en Sábado Clave, donde ha asegurado tener dudas sobre el proceso.

"A día de hoy me lo pregunto, porque tenemos la teoría de que no era para un trabajo de azafata para lo que nos entrevistaban", ha expresado la joven, quien además ha agregado que "todo el mundo se lo imagina".

"Si justificamos el hecho de desnudar a alguien por los tatuajes, que no se justifica, ¿para qué nos abrieron la boca?", ha declarado la joven, quien ha recordado el momento "surrealista y absurdo" que vivió. "Me sentí humillada", ha dicho al recordar que "estaba en sujetador y ropa interior". "La verdad es que yo en ese momento no sabía qué sentir, creo que estaba en estado de shock y no fui capaz de reaccionar", ha concluido.