Padres valencianos se encuentran en estos momentos en Kiev junto a sus hijos recién nacidos mediante gestación subrogada, según publica 'Levante'. En Ucrania la práctica está permitida, mientras que en España está prohibida y es un tema polémico.

Sin embargo, ante la dificultad de gestar a un bebé, hay parejas que deciden elegir la opción del vientre de alquiler, marchándose a otro país. Una de ellas es Marta Ibáñez y Raúl Argente, que tal y como recoge 'Levante', se encuentran en Kiev, donde saben que tendrán que quedarse cinco meses.

El motivo: para Ucrania, los bebés son hijos de españoles a todos los efectos, por lo que no les pueden dar pasaporte ucraniano a los recién nacidos para cruzar la frontera. Sin embargo, España no los reconoce al haber nacido por gestación subrogada. De esta forma, los bebés de la pareja valenciana son apátridas, es decir, no tienen ninguna nacionalidad y no pueden salir de Ucrania.

"La semana que viene iré al consulado de España a pedir el pasaporte, pero ya sé que me lo va na denegar", ha contado la madre al diario 'Levante'.