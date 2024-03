Según un informe de Save the Children la brecha entre las familias con hijos y las que no tienen es cada vez mayor. Cada vez son más pobres los que han escogido tener descendencia. El Gobierno cree que el esfuerzo extra al que se enfrentan las familias podría paliarse con una ayuda universal, algo que comparten desde Save The Children. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expuesto hoy que podría tratarse de una mensualidad de 200 euros hasta la mayoría de edad. Hasta ahora solo hay una ayuda de 100 euros para los menores de tres años.

Según Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de Save the Children, la brecha entre familias sin hijos y con hijos es ya de "nueve puntos porcentuales y ha aumentado en el último año". Estefanía, madre, constata esta situación. La mujer ha explicado a laSexta que "cada vez cuesta más llegar a fin de mes": "Una haciendo malabares lo consigue".

Hasta los siete años el mayor gasto está en la conciliación. Según nos reconocen algunos padres a laSexta, "el gasto en guarderías y colegios es toda una aventura". A partir de ese momento el peso lo tiene sobre todo la alimentación.

El gasto de media por hijo es de 672 euros. Por eso algunas familias ni destinando toda su renta puede hacer frente a la crianza. Los que cobran menos de 31.000 euros al año tienen que destinar más de la mitad de su sueldo.