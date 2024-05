Los familiares de los seis encarcelados por el asesinato de dos guardias civiles el pasado mes de febrero en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha lo dijeron desde el primer momento: "Hay vídeos que demuestran que no son culpables". Y así lo ha confirmado un nuevo informe de la UCO que investiga lo sucedido aquella noche. Un equipo de laSexta ha hablado con amigos de los detenidos este jueves y aseguran estar contentos con el giro de la investigación.

Denuncian la gran injusticia que han sufrido sus allegados y familiares, pero ahora celebran "la libertad de personas que son inocentes", asegura una de ellas. De hecho, lamentan que los seis encarcelados no se merecían pasar por eso, a la vez que piden empatía: "Yo solo quiero decir que se pongan en la piel de la familia, simplemente". A su vez, una mujer reafirma lo declarado: "Me imagino a mi niño en el colegio (...) donde han puesto la cara de su padre como que es un asesino... y ahora, encima, no lo es".

Desde luego que en el municipio gaditano de la Línea de la Concepción celebran el giro de la investigación. "Estamos súper contentas de que se vea que ellos no son culpables", dice a los micrófonos de laSexta una de las vecinas. Mientras, otra vecina añade que la posible puesta en libertad de los acusado "se celebrará igual que se celebraría cualquier otra noticia buena".

Desde el inicio, los familiares de los narcos defendían su inocencia a las puertas de los juzgados, entre gritos y lágrimas que se pueden ver en las imágenes que acompañan a estas líneas. "Que miren las pruebas, que son inocentes", uno de ellos. De hecho, pedían que se revisaran los vídeos que demostraban que los suyos no eran los verdaderos culpables: "Que vean los videos, porque son inocentes, no han matado a nadie", sentenciaba otra. Ahora esperan que pronto puedan salir de prisión.