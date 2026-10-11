La familia de una niña trans que se suicidó en L'Hospitalet denuncia que la menor sufría bullying: "No era una cosa de un día..."

Los detalles Sus familiares aseguran que existen conversaciones de compañeras del instituto en las que hablan de insultos y burlas. La Consellería ha confirmado a laSexta que el caso está en manos de los Mossos.

Adonis, un adolescente trans de 14 años, se quitó la vida el 15 de septiembre tras sufrir acoso en su colegio en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Su familia denuncia que el centro no tomó medidas a pesar de que Adonis había informado del acoso en abril. José Manuel López, presidente de 'Trencats', critica que el colegio minimizara los insultos, considerándolos puntuales. Los familiares se enteraron de los abusos a través de amigas de Adonis y redes sociales, donde se reveló que el acoso era constante. La Consellería ha confirmado que el caso está siendo investigado por los Mossos.

Adonis, de 14 años, se quitó la vida el pasado 15 de septiembre tras reconocer en el colegio que era una niña trans. "Era un niño o una niña lleno o llena de sueños", expresa Gabriela, hermana de Adonis.

Su familia denuncia ahora que Adonis sufría acoso en el instituto al que iba en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. José Manuel López, presidente de 'Trencats' y cuya hija Kira se suicidó por bullying, señala al respecto que "el colegio afirma que le llamaron 'maricón'".

En este sentido, los responsables del centro les han reconocido que presenciaron un insulto, aunque dicen que fue puntual. "El colegio se conforma con no haber visto nada y con que que le llamaron maricón una vez. Eso entre adultos es un delito de odio", subraya José Manuel López.

Sin embargo, la hermana de Adonis lamenta que no tomaran medidas, ni informaran a la familia, pese a que el menor había avisado al centro en abril de que estaba siendo acosado. "Por obligación tenían que hablar a mi madre. Están insultando a mi hermano diciéndole maricón", manifiesta Gabriela.

Los familiares aseguran que ha sido ahora, gracias a las amigas de Adonis y conversaciones de redes sociales, cuando se han enterado de los insultos y las burlas. En una de las conversaciones, uno de los presuntos agresores llega a preguntarse si fue culpa suya. "No era una cosa de solo un día, sino de todos los días", destaca al respecto la hermana de la niña trans.

La Consellería ha confirmado a laSexta que el caso está en manos de los Mossos.

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