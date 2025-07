La formación en inclusión, necesaria para evitar discriminación y agresiones en las discotecas al colectivo LGTBIQ+

Aritz vivió una pesadilla en una discoteca madrileña, donde fue agredido por personal de seguridad debido a su orientación sexual. Este incidente no es aislado, ya que situaciones similares han ocurrido en otros locales de la ciudad. Las discotecas implicadas han prometido implementar formación obligatoria en diversidad y derechos humanos para prevenir futuras violencias. Oriol Pamines, activista LGBTQ+, insiste en que estas medidas deben ser efectivas y no meras intenciones, asegurando un trato adecuado hacia la comunidad LGBTQ+. Gustavo Molina, de COGAM, subraya la importancia de crear espacios seguros y libres de LGBTIfobia, donde todos puedan disfrutar sin temor.

Lo que parecía una noche de diversión, para Aritz fue una tortura. "Nos han bajado del cuello por las escaleras y nos han agredido", denunció el joven, a lo que añadió: "Nos han pegado por ser maricas, por estar con chicas".

El personal de seguridad de una discoteca madrileña le echó por, presuntamente, su condición sexual. "Se estaban riendo mientras nos pegaban", lamentó el joven.

Sin embargo, no es un caso aislado, ya que hace unas semas ocurrió lo mismo en otra discoteca de la ciudad. En los comunicados posteriores que publican, ambas coinciden en una medida: "Formación obligatoria, inmediata y continua en diversidad, derechos humanos y prevención de violencias".

Estas palabras no deben quedarse solo en una intención, sino que deben aplicarse a la realidad. "Buscamos que esto sea un movimiento y que no quede en un caso aislado en el que se haga la formación en una discoteca", defiende al respecto Oriol Pamines, activista LGBTQ+ y fundador de 'Queer Destination', a lo que añade: "Que las personas que trabajan en estos locales sepan cómo tratar a las personas de la comunidad LGBTQ+, y que no es algo negociable".

Se trata de una formación necesaria ante, tal y como advierten las asociaciones, un aumento de la LGBTIfobia. "Se denuncian menos casos de lo que sabemos que existen. Tenemos que poder convivir todos, todas y todes en esos espacios que son para todos, todas y todes", manifiesta Gustavo Molina, miembro de la Junta Directiva de COGAM. El objetivo es sencillo: poder pasarlo bien sin tener que esconderse.