Falta de tacto el que ha mostrado Nuria Montes, consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, ante el drama que muchas personas están viviendo a causa de la DANA. "No se va a permitir el acceso de los familiares donde tenemos custodiados a los fallecidos", afirmó.

"Tienen que esperar de manera obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación. Las familias, donde mejor pueden esperar noticias, es en sus domicilios", dijo la consellera.

Tal fue el revuelo causado por su mensaje que ya ha pedido disculpas: "Os quiero pedir perdón a todos. Comparto la incertidumbre que estamos pasando todos. Soy sufridora del dolor que tenemos todos los que hemos podido perder a un familiar o a un amigo en esta tragedia".

"Me he trasladado a las instalaciones de Feria Valencia para ayudar al operativo que se encarga de la custodia de las víctimas. El comandante de la UME me ha mostrado su preocupación por si este punto se convertía en un lugar de acceso de los familiares que buscan información sobre sus desaparecidos. Por eso decidimos lanar ese mensaje, para que el protocolo se llevara a cabo con la mayor rigurosidad", explicó.

Y reiteró sus disculpas: "Lamento que mis palabras hayan estado faltas de empatía y de sensibilidad. Reitero mi perdón por si me he manifestado de una manera inintencionada".