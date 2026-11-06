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Con un cuchillo de cocina

Detenido por apuñalar a un hombre en La Laguna (Tenerife) tras una discusión por pasear al perro sin bozal

Los detalles Los hechos sucedieron entre dos vecinos del barrio, en la zona de un parque infantil cuando la víctima llamó la atención al agresor debido a que este se encontraba paseando con un perro de raza potencialmente peligrosa, suelto y sin bozal.

Cuchillo intervenido por la Policía nacional en La Laguna. Cuchillo intervenido por la Policía nacional en La Laguna.POLICIA NACIONAL
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un apuñalamiento en la zona de San Lázaro, en el municipio de La Laguna, Tenerife.

Los hechos sucedieron entre dos vecinos del barrio, en la zona de un parque infantil cuando la víctima llamó la atención al agresor debido a que este se encontraba paseando con un perro de raza potencialmente peligrosa, suelto y sin bozal.

A raíz de estos hechos se inició una discusión entre ambos y el presunto agresor se dirigió a su domicilio y minutos más tarde volvió a la calle para encontrarse con la víctima.

En ese momento, sin mediar ningún otro acto ni palabra, le asestó una puñalada en el pecho con un cuchillo de cocina que había traído consigo desde su inmueble, detalla la Policía Nacional en una nota.

Al lugar acudió un indicativo de ambulancia que trasladó a la víctima al hospital para ser asistida por las heridas que presentaba. Asimismo, los agentes intervinientes detuvieron al presunto autor que se encontraba en el mismo lugar de los hechos e interceptaron el arma que había usado, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.

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