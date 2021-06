El colegio El Pilar de los maristas de Vigo ha abierto una investigación después de la denuncia de un grupo de exalumnos, que aseguran haber sufrido abusos sexuales y físicos de manera continuada durante los años 60.

Según informa 'El País', los abusos habrían sido cometidos por parte de al menos cuatro religiosos: el director del colegio entre 1964 y 1969, Agustín Antón del Cueto (El Cerilla), el hermano Luis (El Chosco), el hermano Castañón y el hermano Miguel, todos ellos fallecidos.

Algunas de las víctimas han narrado al citado medio sus testimonios en primera persona. Es el caso de Javier Álvarez-Blázquez, de 67 años, que asegura que "los abusos estaban institucionalizados": "Lo tengo metido dentro desde la infancia, ha sido un peso toda la vida y quiero liberarme, hacerlo público antes de no estar aquí".

"La mayor parte de los niños sufríamos los abusos, estos cuatro profesores eran auténticos depredadores, en un ambiente sórdido y cuartelario, con una violencia habitual y sádica; ese colegio era una organización pederasta", ha explicado.

Las víctimas, que en el momento de los hechos tenían entre 7 y 12 años, señalan que les sometían a tocamientos y castigos físicos como latigazos. También les obligaban a propinar tortazos entre compañeros.

"Tendría siete años cuando todo empezó. Me sentaban en sus rodillas y empezaban a sobarme por fuera y por dentro del pantalón corto manoseando mis genitales. Recuerdo especialmente el aliento fétido, los jadeos del Chosco y su sotana rota, sucia y maloliente. Era un niño muy pequeño y no entendía lo que estaba pasando. Tampoco podía soportar la burla que nos hacían los compañeros de cursos superiores a los que salíamos del laboratorio o de las clases en las que se llevaban a cabo los abusos. Ellos sabían bien lo que estaba pasando porque, sin duda, ya lo habían sufrido en su momento", relata Blázquez a 'El País'.

Otra de las víctimas, que no ha querido revelar su nombre, señalan al director del colegio por aquel entonces, el más violento. "Con 10 u 11 años, me llamó a dirección. Una vez en su despacho, me bajó los pantalones cortos, me puso en sus piernas, se sacó una de las zapatillas negras de goma y comenzó a pegarme en las nalgas. Muy fuerte. Al acabar comenzó a acariciarme las nalgas como para consolarme por el dolor sufrido", relata.

El hermano Miguel también ha sido señalado por varias víctimas, que lo describen como "una mala bestia": "Un domingo me castigó, me puso a estudiar y al cabo de una hora me dijo que me sentara en su regazo. Entonces me metió la mano por el culo, los genitales, y cuando acabó me dio un beso y un caramelo".

El colegio, que ya tuvo un caso de abusos en 2009, ha confirmado que esos religiosos estuvieron en el centro en esas fechas. "Condenamos cualquier tipo de situación de maltrato o abuso y trabajamos día a día para que no vuelvan a producirse", han señalado.