La gran gala final de Eurovisión 2022 cada vez está más cerca. El 14 de mayo dará comienzo el concurso musical que reúne a miles de aficionados enfrente del televisor con la intención de no perderse ningún detalle de las actuaciones de cada país.

España, en esta ocasión, estará representada por [[LINK:INTERNO|||Article|||61f80152f131b0e44a77b894|||la cantante Chanel con la canción ‘SloMo’.]] La actriz, cantante y bailarina consiguió hacerse con el primer puesto y tras recibir un total de 96 puntos (51 por parte del jurado profesional, 25 por parte del jurado demoscópico y 20 por parte de los espectadores) en el Benidorm Fest, el evento de RTVE para seleccionar a la canción que representará a nuestro país en el certamen de la canción europea.

No obstante, este hecho no fue recibido por todos de la misma forma. El dictamen del jurado fue polémico, especialmente para aquellos que querían que en esta edición España no estuviera representada por un tema latino sino por uno reivindicativo y revolucionario como el de [[LINK:INTERNO|||Article|||61f40ade6974b0e4d213fd3b|||‘Ay Mama’, de Rigoberta Bandini,]] o [[LINK:INTERNO|||Article|||61f5c32af131b0e45674b894|||‘Terra’ de las gallegas Tanxugueiras.]]

Te contamos cuáles son las tendencias de voto entre los diferentes países y de quién suele recibir más votos España.

¿Cómo funciona la votación en Eurovisión?

El Festival de Eurovisión ha tenido diferentes sistemas de votación a lo largo de la historia, de hecho, se han visto desde votaciones hechas a puerta cerrada hasta el Sistema Mixto, que es el que se lleva a cabo en la actualidad.

Desde 2016 el jurado y el televoto votan por separado. Por lo tanto, una vez finalizadas las actuaciones de todos los países, se pone un pequeño resumen y se da un descanso para que tanto la audiencia como los países decidan quiénes son sus favoritos.

Después de que los espectadores hayan emitido sus votos por teléfono, SMS o utilizando la aplicación oficial, se llama a los países para que ofrezcan sus votos. En concreto, los jurados de cada país otorgan puntos del 1 al 8, el 10 y el 12.

Finalmente, a estas votaciones se les sumarán las del público, que serán reveladas por presentadores de Eurovisión, según indican en la página oficial de este evento.

¿Quién vota a España?

Existe una llamada 'geopolítica eurovisiva', ya que en los últimos años se han detectado pautas de votación entre distintos grupos de países. En este sentido, los países que más puntos suelen otorgar a España desde su primera participación en Eurovisión han sido Portugal (que es el que más puntos nos ha dado en la historia), seguido de Suiza y Francia, según el informe interactivo realizado por el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE.

Por el contrario, España siente más debilidad por Alemania, de acuerdo con estos datos. No obstante, en los últimos tres años esta tendencia se va reduciendo más. Además de Alemania, Portugal e Italia también son otros de los países que suelen recibir más votaciones por parte de España.

Un dato curioso es que en la última década uno de nuestros países favoritos es Rumanía, al que desde 2003 se le ha otorgado la puntuación máxima en cuatro ocasiones (2005, 2006, 2007 y 2008), según explican desde RTVE Lab.

Situación de España en Eurovisión

A pesar de que España lleva presentándose de forma ininterrumpida al Festival de la Canción de Eurovisión desde 1961, lleva años sin conseguir un buen puesto. Parece imposible escapar de los últimos puestos de la clasificación. De hecho, desde 2015, con la actuación de Edurne, ninguno de los artistas que han representado a este país ha conseguido subir del puesto número 20. En la edición pasada, Blas Cantó se situó en el puesto número 24 de 26 al conseguir tan solo 6 puntos, según la clasificación que muestra la web de Eurovisión.

¿Qué país ha ganado más veces Eurovisión?

Irlanda es el país más exitoso en la historia de Eurovisión ya que ha ganado en 7 ocasiones. Le siguen Suecia con 6 y, en la tercera posición, un grupo de países que han ganado 5 veces cada uno: Francia, Países Bajos, Reino Unido y Luxemburgo.