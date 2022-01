Después de la retirada de Luna Ki por no poder utilizar autotune en su actuación, los trece aspirantes a representar a España en Eurovisión han quedado reducidos a ocho candidatos tras la celebración de dos semifinales en el Palacio de Deportes de Benidorm. En la primera, Azúcar Moreno y la boyband Unique no obtuvieron los puntos suficientes para pasar a la gran final. En la segunda, la exconcursante de 'Operación Triunfo' Marta Sango, Javiera Mena y Sara Deop se quedaron fuera del Benidorm Fest.

Así, los ocho artistas y agrupaciones musicales que superaron las semifinales se verán las caras en la gala final del próximo sábado 29 de la que saldrá el representante de España en Eurovisión. Aunque el resultado es impredecible, cada uno de los cantantes o grupos que han conseguido pasar a esta fase cuentan con una propuesta propia que puede hacerles triunfar:

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini, cuyo nombre real es Paula Ribó González, es una actriz de doblaje catalana que se inició en el mundo de la música en el año 2019. Tras éxitos como 'In Spain we call it soledad' o 'Perra', su canción 'Ay Mamá' se ha convertido en una de las favoritas para ganar en Benidorm Fest. Su puesta en escena se caracteriza por un vestuario de tonos blancos, una coreografía sincronizada y una esfera con forma de teta en el escenario que materializa el reivindicativo mensaje de su canción a favor de la mujer y claramente inspirado por el movimiento #FreeTheNipple.

Tanxugueiras

Personalidades de la política nacional como Alberto Núñez Feijoó o Yolanda Díaz han mostrado públicamente su apoyo al grupo Tanxugueiras. El trío de pandereteiras formado por Aida Tarrío y las gemelas Olalia y Sabela Maneiro lanzó su primer disco en 2018 y ahora podrían representar a España en Eurovisión con su canción 'Terra'. Su música y su actuación beben directamente del folclore gallego, que se moderniza a través de su estética y su escenografía. Aunque partían como favoritas junto a Rigoberta Bandini, la valoración que el jurado profesional en la primera semifinal fue como un jarro de agua fría para las gallegas que, sin embargo, lograron llegar a la final gracias al apoyo del público.

Chanel Terrero

Esta actriz y cantante oriunda de Cuba cuenta con experiencia en conocidos musicales como 'El Rey León' y 'El Guardaespaldas' o series de televisión como 'El secreto de Puente Viejo'. Su canción 'SloMo', de ritmos latinos y cercanos a la música urbana, junto con una impresionante coreografía consiguieron deslumbrar al jurado profesional y a muchos eurofans, que ven a Chanel como una posible ganadora de Eurovisión.

Rayden

Rayden fue el segundo clasificado de la segunda semifinal del Benidorm Fest, tan solo por detrás de Rigoberta Bandini. Su tema es 'Calle de la llorería', que combina canto y rapeo. Durante su actuación, el rapero estuvo acompañado por una agrupación musical y recurrió a una realización muy dinámica y plagada de movimientos de cámara, que vitaminó su energética propuesta y convenció al jurado profesional.

Xeinn

Con 23 años, Xeinn es uno de los candidatos más jóvenes para representar a España en Eurovisión. Aunque inicialmente su tema no llamó la atención de los eurofans, su canción 'Eco' consiguió resonar en la segunda semifinal a pesar de que su actuación, coreográficamente hablando, se caracterizó por su estatismo.

Blanca Paloma

En una selección de artistas en la que destacan los ritmos urbanos, la cantante Blanca Paloma llamo la atención de parte del público con su 'Secreto de agua'. La canción, inspirada en un suceso criminal, cuenta con un ritmo más lento que las propuestas de los competidores. Su puesta en escena es la más intimista, ya que Blanca Paloma permanece estática durante toda la actuación sobre unos paneles de cristal que simulan un charco de agua. La acompaña también un discreto juego de luces que, a través del contraluz y los movimientos de focos, genera una atmósfera cercana a lo onírico.

Gonzalo Hermida

Gonzalo Hermida es un joven artista gaditano que ha colaborado con artistas como Malú, Antonio José o India Martínez. En 2017, Hermida decidió comenzar su carrera en solitario y su camino le ha llevado a convertirse en uno de los finalistas del Benidorm Fest. A pesar de que no pudo estar presente en su semifinal debido a su positivo por coronavirus, participó enviando un videoclip de su balada 'Quién lo diría' y logró obtener un puesto en la final del festival.

Varry Brava

En aras de resucitar el espíritu festivo de Raffaella Carrà, el grupo Varry Brava se presentó al Benidorm Fest con 'Raffaella', todo un homenaje a la diva de la canción italiana. Rompieron el hielo siendo la primera actuación de la primera semifinal y consiguieron clasificarse para la última fase del certamen. Ahora, está por ver si su melodía con reminiscencias ochenteras consigue llegar a Europa.