Ahora

En Madrid

Tiroteo en Conde de Casal: un hombre es detenido después de intentar atropellar a los agentes

¿Qué ha ocurrido? La Policía interceptó al ladrón de una furgoneta en la zona de Retiro y el hombre respondió intentando atropellar a los agentes, que realizaron disparos disuasorios.

Tiroteo en Conde de Casal: un hombre es detenido después de intentar atropellar a los agentes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha sido detenido después de haber robado una furgoneta e intentara atropellar a dos agentes de la Policía, que recurrieron a varios disparos disuasorios.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche en Conde de Casal, en la zona de Retiro (Madrid). Allí, dos agentes interceptaron al ladrón de una furgoneta después de que fueran avisados del robo (producido en la zona de Puente de Vallecas) minutos antes.

En ese momento, el hombre intentó atropellar a los agentes y estos abrieron fuego contra las ruedas del vehículo a modo disuasorio, según un vídeo grabado por un vecino donde se muestra la secuencia en la que se produjeron los tres disparos.

Tras ello, el ladrón emprendió su huida en la furgoneta, que fue localizada poco después en la misma zona que había sido robada. Además, los agentes también pudieron detener al hombre en cuestión en los alrededores de donde había estacionado el vehículo.

Al detenido, de 47 años, se le imputan los cargos de hurto, robo, delito contra la seguridad vial y atentado a la autoridad.

Las 6 de laSexta

  1. Israel cierra una de las dos salidas de Ciudad de Gaza con cientos de miles de palestinos en el interior
  2. Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
  3. El presidente de la CHJ declara ante la jueza de la DANA que fue él quien propuso enviar la alerta "porque no se tomaban medidas"
  4. Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críticas
  5. Se buscan espías para el MI6: el servicio de inteligencia británico activa un portal en la 'dark web' para reclutar agentes
  6. Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio a través de servilletas: "Estoy encerrado, no puedo salir. Llamad a la Policía"