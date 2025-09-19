Tiroteo en Conde de Casal: un hombre es detenido después de intentar atropellar a los agentes

¿Qué ha ocurrido? La Policía interceptó al ladrón de una furgoneta en la zona de Retiro y el hombre respondió intentando atropellar a los agentes, que realizaron disparos disuasorios.

Un hombre de 47 años ha sido detenido tras robar una furgoneta e intentar atropellar a dos agentes de la Policía en la zona de Retiro, Madrid. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando los agentes, alertados del robo en Puente de Vallecas, interceptaron al ladrón en Conde de Casal. En un intento de huida, el hombre intentó atropellar a los policías, quienes respondieron con disparos disuasorios a las ruedas del vehículo. Posteriormente, el ladrón huyó, pero la furgoneta fue localizada y el hombre detenido cerca del lugar del robo. Se le imputan cargos de hurto, robo, delito contra la seguridad vial y atentado a la autoridad.

Un hombre ha sido detenido después de haber robado una furgoneta e intentara atropellar a dos agentes de la Policía, que recurrieron a varios disparos disuasorios.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche en Conde de Casal, en la zona de Retiro (Madrid). Allí, dos agentes interceptaron al ladrón de una furgoneta después de que fueran avisados del robo (producido en la zona de Puente de Vallecas) minutos antes.

En ese momento, el hombre intentó atropellar a los agentes y estos abrieron fuego contra las ruedas del vehículo a modo disuasorio, según un vídeo grabado por un vecino donde se muestra la secuencia en la que se produjeron los tres disparos.

Tras ello, el ladrón emprendió su huida en la furgoneta, que fue localizada poco después en la misma zona que había sido robada. Además, los agentes también pudieron detener al hombre en cuestión en los alrededores de donde había estacionado el vehículo.

Al detenido, de 47 años, se le imputan los cargos de hurto, robo, delito contra la seguridad vial y atentado a la autoridad.