"Estoy hasta emocionada de ver los tiros": el Congreso abre sus puertas y los ciudadanos ocupan sus escaños

Los detalles Los que eligen a los diputados y diputadas se han convertido en protagonistas en un hemiciclo que es historia de la política en España. La Ley de Vivienda, la que muchos aprobarían.

El Congreso ha abierto sus puertas a los ciudadanos, quienes con su voto deciden quiénes ocupan los escaños. Por un día, han podido conocer el hemiciclo y experimentar de cerca el lugar donde se representa su poder. Los visitantes se han mostrado emocionados al ver en persona lo que usualmente solo observan en televisión. La visita ha suscitado reflexiones sobre las leyes que aprobarían si tuvieran la oportunidad, destacando la vivienda como un problema urgente. Este tema ha permanecido pendiente debido a bloqueos políticos, a pesar de ser una prioridad no resuelta por figuras como Pedro Sánchez.

El Congreso ha abierto sus puertas. No para sus señorías. Tampoco para el papa León XIV. Lo ha hecho para recibir a gente más importante: a los ciudadanos. A los que, con su voto, tienen el poder de elegir y de decidir quiénes se sientan en esas sillas. En quiénes son los que ocupan esos escaños.

Unos que por un día han podido ver en los que han podido sentarse. Viendo, en primera persona, el hemiciclo y todo lo que hay en él: "Los tiros. Estoy hasta emocionada, aunque sea una tontería".

Y es que han estado donde, como dicen, van sus votos: "Podemos ver ahora lo que sale por la televisión. Ver dónde se representa nuestro poder".

La pregunta, en ese momento, es clara: ¿Qué leyes aprobarían? ¿Sobre qué hablarían su pudieran subirse a la tribuna del Congreso?

Entre las respuestas, una palabra: vivienda. Un problema que sigue más que presente y que no deja de aumentar con cada año que pasa. "Aprobaría muchas de esas leyes atrasadas que no han podido salir adelante por el bloqueo, como la de vivienda".

Algo que Pedro Sánchez no ha podido hacer. Algo que lleva pendiente desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. En uno de sus pasillos, historia del Congreso con el retrato de todos los presidentes que ha habido desde 1834.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido