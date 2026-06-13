Ahora

Abierto a todos

"Estoy hasta emocionada de ver los tiros": el Congreso abre sus puertas y los ciudadanos ocupan sus escaños

Los detalles Los que eligen a los diputados y diputadas se han convertido en protagonistas en un hemiciclo que es historia de la política en España. La Ley de Vivienda, la que muchos aprobarían.

El Congreso abre sus puertas
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Congreso ha abierto sus puertas. No para sus señorías. Tampoco para el papa León XIV. Lo ha hecho para recibir a gente más importante: a los ciudadanos. A los que, con su voto, tienen el poder de elegir y de decidir quiénes se sientan en esas sillas. En quiénes son los que ocupan esos escaños.

Unos que por un día han podido ver en los que han podido sentarse. Viendo, en primera persona, el hemiciclo y todo lo que hay en él: "Los tiros. Estoy hasta emocionada, aunque sea una tontería".

Y es que han estado donde, como dicen, van sus votos: "Podemos ver ahora lo que sale por la televisión. Ver dónde se representa nuestro poder".

La pregunta, en ese momento, es clara: ¿Qué leyes aprobarían? ¿Sobre qué hablarían su pudieran subirse a la tribuna del Congreso?

Entre las respuestas, una palabra: vivienda. Un problema que sigue más que presente y que no deja de aumentar con cada año que pasa. "Aprobaría muchas de esas leyes atrasadas que no han podido salir adelante por el bloqueo, como la de vivienda".

Algo que Pedro Sánchez no ha podido hacer. Algo que lleva pendiente desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. En uno de sus pasillos, historia del Congreso con el retrato de todos los presidentes que ha habido desde 1834.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La joyería de Zapatero: el juez Calama considera que el expresidente pudo traer las joyas "de forma clandestina"
  2. Irán descarta ahora que la firma del acuerdo de paz con EEUU se produzca en las próximas 24 horas
  3. Donald Trump anuncia que ha eliminado al 'Niño Guerrero', el "infame líder de la sanguinaria organización" Tren de Aragua
  4. De despacho en despacho para defender los intereses del PSOE y obtener información: la 'reunionitis' de Leire Díez
  5. Mañueco conforma su Gobierno de "prioridad nacional" en Castilla y León con Pollán como números dos y con tres consejerías para Vox
  6. La defensa de Jonathan Andic atribuye a una "metáfora terapéutica" sus mensajes de 'matar al padre'