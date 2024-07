Cuando nos vamos de vacaciones también puede haber imprevistos: maletas perdidas, objetos robados, vuelos cancelados, etc. Esto es lo que le ha sucedido a un centenar de españoles en el aeropuerto de Tirana, en Albania. Después de seis horas de retraso en el vuelo y tras conseguir embarcar, les informaron por megafonía de que debían abandonar el avión porque "la tripulación había alcanzado el límite de horas de vuelo". Fue aquí cuando comenzó su pesadilla: mientras algunos permanecieron durante días en el aeropuerto albanés esperando una solución de la aerolínea, otros prefirieron volver a España por su propios medios.

Pero, si nos ocurre uno de estos contratiempos, ¿qué habría que hacer? ¿A quién hay que reclamar? ¿Sabemos en qué casos podríamos hacerlo?

Los problemas más frecuentes con las aerolíneas suelen ser los retrasos de los vuelos, las cancelaciones y la pérdida de equipajes. Un hombre denuncia que, cuando volvía de China, le perdieron una de sus maletas. "Me hicieron un reembolso de 500 euros nada más y fue a los dos meses", se queja.

Aunque a veces las perdemos por fruto de despistes: "Íbamos muchos en mi familia y se nos olvidó una en Sídney", comenta una joven. Pero también hay quienes aprovechan un descuido para robar las pertenencias a otros. Esto suele darse, sobre todo, durante los controles de seguridad, donde los ladrones hacen de la suyas.

A estos datos se suman que solo el 20% de los españoles contrata un seguro de viaje, pero quienes no lo contratan, ¿tienen derecho a reclamar? "Sí les correspondería", responde Natalia Pecharromán, abogada especializada en derecho de consumo ASUFIN, como, por ejemplo, "si el vuelo se retrasa más de 5 horas y no nos interesa coger el vuelo alternativo que nos proponen" o "en el caso de que nos cancelasen el billete con menos de 14 días de antelación a la salida del vuelo y no nos interesa el vuelo alternativo que nos proponen".

Itziar fue otra de las afectadas por estos imprevistos y se vio obligada a pagar tres noches de hotel para no dormir en la calle: "Tuvimos muy mala experiencia en el aeropuerto de Ibiza para volver a Madrid, nos cancelaron el vuelo a los cinco minutos de llegar", denuncia.