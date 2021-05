Antonio y Maria Carmen siguen siendo los nombres más populares en nuestro país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al 2019. Por otro lado, García es el rey de los apellidos españoles, por delante de Rodríguez y González.

El INE realiza estos informes cada año; en ellos se detallan los nombres y apellidos más frecuentes y su número de personas en el Registro Civil. Son tan curiosos estos datos que esta estadística se ha convertido en una de las más consultadas del Instituto.

¿A cuántos 'Antonios' conoces? Seguramente a más de uno… y con razón. En total, según datos del INE, en España hay 666.584 personas que se llaman Antonio, por lo que este es el nombre español más popular para varón. Manuel sería el segundo nombre más común en nuestro país, con 581.915 personas. José completa el podio, muy cerca de ambos, con 578.937 hombres con este nombre en el país. Por detrás encontraríamos los nombres de Francisco (578.937), David (488.901), Juan (340.021), José Antonio (308.091), Javier (307.329), Daniel (298.813) y José Luis (290.986).

No obstante, en el caso de que también tengamos en cuenta los nombres compuestos el ránking varía: José es el nombre más frecuente con 2.711.765 personas, seguido de Antonio con 1.424.236 y Juan con 1.309.004. A continuación puedes consultar el listado completo con los 100 nombres masculinos más comunes en España, según los datos del INE:

En el caso de las mujeres, María Carmen es el nombre más común con 652.184 mujeres llamadas así. A ellas les siguen María (597.226), Carmen (383.575), Josefa (276.682), Ana María (273.319), Isabel (266.967), María Pilar (263.141), María Dolores (259.216), Laura (256.381) y María Teresa (249.773). En el caso de los compuestos, el nombre María es el más popular con más de 6.173.701 mujeres, seguida de Carmen (1.194.658) y Ana (806.005).

Apellidos españoles más populares

Al igual que los nombres, los apellidos nos acompañan durante toda la vida y también el INE los tiene registrados. Una vez más, García lidera la clasificación con 1.462.923 personas que comparten este popular apellido. Tras él encontramos a los Rodríguez (927.056), González (925.695), Fernández (912.009), López (869.944), Martínez (832.525), Sánchez (816.968), Pérez (777.950), Gómez (491.596) y Martín (486.852).

Esta es la lista completa del INE con los 100 apellidos más comunes en España:

El origen de los apellidos españoles: doble apellido y tipos de apellido

En España lo más común es que tengamos dos apellidos, uno por parte de padre y otro por parte de madre. Sin embargo, en otros muchos países, sobre todo anglosajones, como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, lo más frecuente es que únicamente conserven el apellido de una de las dos partes, el del padre.

En nuestro país el doble apellido ocurre por motivos administrativos, como cuenta Antonio Alfaro, presidente de Asociación de Genealogía Hispana (Hispagen), a laSexta.com. "En España hay muchos apellidos muy comunes y la Administración descubrió que era más fácil tenernos controlados con dos apellidos", cuenta.

El origen del doble apellido proviene de las clases altas castellanas, quienes lo usaban para la distinción, y no fue hasta el siglo XVIII cuando se extendió al resto de la población, señala la web de Hispagen. No obstante, no sería hasta el Código Civil de 1889, tras el Registro Civil de 1871 que ayudó a consolidarlo, cuando se estableció el derecho al doble apellido y se fue haciendo más común su utilización.

En la actualidad, los apellidos pueden descender de varias ramas, como señala Alfaro. Por un lado, encontramos los patronímicos, es decir los que derivan del nombre de una persona y donde el sufijo 'ez', así como 'oz' o 'iz', actúa como sinónimo de 'hijo de'. Por ejemplo: Martínez (hijo de Martín), Sánchez (hijo de Sancho) o González (hijo de Gonzalo).

Por otro lado encontramos los apellidos Toponímicos, es decir los que surgen de una población o topónimos: Peñaranda, Catalán, Sevillano… De oficios, como Herrero o Zapatero, o de motes, como Rubio o Luengo. Por último encontramos los apellidos españolizados, aquellos que se han adaptado del extranjero como Maestre (Meester) o Bécquer (Becker).