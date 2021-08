"No, esto no es lo de todos los veranos, no es una ola de calor convencional". Así de contundente ha sido Adrián Cordero, periodista de laSexta Meteo, al hablar de la ola de calor en la que España está sumida y que continuará hasta el lunes o martes.

A pesar de estar en verano, y en contra de lo que podamos pensar, el calor extremo que vamos a vivir en esta ola de calor no es habitual. Cordero da tres motivos por los que este periodo sofocante no es normal: la duración, la intensidad y el riesgo extremo.

La primera característica de esta ola de calor será su persistencia: durará 6 días. Desde hoy, y hasta el próximo lunes, las temperaturas se ubicarán muy por encima de los niveles máximos normales en esta época del año en gran parte de nuestro país. De hecho, varias localidades van a encadenar un día tras otro con temperaturas superiores a los 40ºC:

Córdoba estará 6 días por encima de los 40 ºC.

Toledo estará 5 días por encima de los 40 ºC.

Madrid estará 4 días por encima de los 40 ºC.

Lleida estará 4 días por encima de los 40 º C.

Además de la duración, en esta ola el calor se va a seguir intensificando hasta el próximo sábado cuando, previsiblemente, se alcance el pico máximo de esta ola de calor, con puntos en los que se alcanzarán los 42-47º C. Incluso hay modelos meteorológicos que estiman registros de hasta 49 º C en el Valle del Guadalquivir, como explica Cordero en el vídeo, aunque advierte: "son solo previsiones".

El tercer motivo del periodista para afirmar que "esto no es una ola de calor convencional" es que a día de hoy ya son 5 las provincias que se encuentran en riesgo extremo, aunque este número puede crecer hasta llegar a las 15 o 20.