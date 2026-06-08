Estas son las oposiciones mejor pagadas (y las peor pagadas) en España

El sueldo de un funcionario público varía mucho según el grupo al que pertenezca la plaza. Desde las exigentes oposiciones A1 hasta los puestos del subgrupo E, el salario puede cambiar miles de euros al año.

Preparar una oposición implica años de esfuerzo, estudio y disciplina. Pero una vez superada, la recompensa no siempre es igual para todos. La Administración Pública española está estructurada en distintos niveles jerárquicos que determinan las funciones, los requisitos de acceso y el salario de cada empleo público. Desde los altos cuerpos técnicos del Estado hasta los puestos auxiliares o subalternos, cada escalón exige una titulación diferente y ofrece condiciones laborales acordes a su grado de responsabilidad.

Aunque una vez superadas, todas las oposiciones todas ofrecen estabilidad, un salario fijo y acceso a una carrera profesional en la Administración Pública, conocer esta estructura —dividida en grupos A1, A2, C1, C2 y E— es clave para entender qué remuneración cabe esperar de cada tipo de oposición.

Entonces, ¿cuáles son las oposiciones mejor y peor pagadas en nuestro país?

Las oposiciones mejor pagadas

El subgrupo A1 es el nivel más alto dentro de la clasificación de funcionarios en España. Aquí se agrupan las oposiciones más exigentes y mejor remuneradas de la Administración Pública. Estas plazas están dirigidas a puestos técnicos, directivos o de gestión dentro del Estado, las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos y en general implican funciones de análisis, toma de decisiones, redacción de informes, planificación o supervisión de equipos.

Para acceder a ellas es necesario contar con una titulación universitaria de grado o equivalente (como licenciatura o ingeniería) y superar procesos selectivos complejos, que suelen incluir pruebas teóricas, prácticas, idiomas e incluso exposiciones orales.

El salario base de los funcionarios del subgrupo A1 ronda los 16.000–18.000 euros brutos anuales, pero a esto hay que añadir complementos específicos, de destino y productividad, que varían según el puesto y el organismo. Por ello, en total, el sueldo para puede situarse entre los 40.000 y más de 60.000 euros brutos al año, especialmente en puestos con responsabilidad directiva.

Entre los puestos más habituales destacan los Abogados del Estado, que representan y defienden jurídicamente al Estado en procesos judiciales; los Inspectores de Hacienda, responsables de controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; y los Letrados de la Administración de Justicia, que actúan como fedatarios y coordinadores en los juzgados. También forman parte de esta categoría los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que pueden desempeñar funciones tanto en el ámbito nacional como internacional, incluso en organismos multilaterales; los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, encargados de garantizar que se cumpla la normativa laboral; y los Administradores Civiles del Estado, un perfil muy polivalente que trabaja en la gestión de políticas públicas en ministerios y organismos centrales. Por su parte, el Cuerpo Superior de Administradores de las Comunidades Autónomas permite desarrollar tareas similares a nivel autonómico, con funciones de planificación, dirección y asesoramiento técnico.

Además del salario, estos puestos suelen ofrecer posibilidades reales de promoción interna, formación continua y acceso a funciones estratégicas en la gestión pública.

Las oposiciones peor pagadas

En el extremo opuesto, el subgrupo E incluye los puestos de menor cualificación, orientados a tareas de apoyo y mantenimiento.

Para opositar a puestos de este nivel no se exige titulación académica más allá de la Educación Primaria o el certificado de escolaridad, y los procesos selectivos suelen consistir en pruebas básicas o incluso concursos de méritos.

Los salarios en el subgrupo E son los más bajos del empleo público. El sueldo base apenas supera los 7.000–8.000 euros brutos anuales, y aunque se pueden sumar algunos complementos según el destino (así como pluses por rotación de turnos, festivos o peligrosidad), el total mensual suele estar entre 1.100 y 1.300 euros brutos.

Entre los perfiles más habituales destacan el personal subalterno, como ordenanzas o bedeles, que se encargan de tareas de apoyo y atención al público en edificios oficiales; los conserjes de centros públicos, que combinan funciones de vigilancia ligera, apertura y cierre de instalaciones, y control del acceso; los peones de mantenimiento o limpieza, presentes sobre todo en ayuntamientos y empresas públicas locales; o los auxiliares de servicios, que pueden desarrollar funciones logísticas o de soporte en distintas dependencias.

Estos puestos ofrecen estabilidad laboral, pero tienen pocas posibilidades de promoción a no ser que se opte por un cambio de subgrupo mediante nuevas oposiciones.

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