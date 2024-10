Víctor de Aldama estaba "pisándole los talones" Hacienda. En un nuevo audio publicado en 'El Independiente', el comandante de la Guardia Civil vinculado con la trama Koldo, Rubén Villalba, reconoce a uno de sus superiores que Aldama le había asegurado que tenía a un inspector de Hacienda vigilando todos sus movimientos: "Me dijo 'oye, hay uno de la Agencia Tributaria que está en Zaragoza que, macho, me está tocando las pelotas, lleva años tocándome las pelotas y es que a través de mis abogados le hemos entregado todo y tal' ¿Me lo puedes filtrar?' y sí es cierto que lo miro".

No solo eso, sino que el propio Villalba proporcionó detalles confidenciales al empresario líder de la trama en las bases de datos del Ministerio del Interior. Además, Aldama llegó a pedir al comandante información personal y detalles íntimos del trabajador de la Agencia Tributaria que le estaba investigando desde hace años.

En cuanto al favor que le pide Aldama a Villalba, él mismo reconoce en el audio publicado por 'El Independiente' que cumplió con lo que le pidió el empresario, aunque no encontraron nada de interés. "No tiene nada". Hay que destacar que en la grabación se escucha que esta información se la cuenta a otros compañeros de la Guardia Civil, los cuales no se muestran de acuerdo con las decisiones tomó el implicado por el caso Koldo.

Ábalos usaba móviles encriptados

José Luis Ábalos también utilizaba los teléfonos encriptados de la trama Koldo. Villalba también le contó en otro audio publicado por 'El Independiente' le cuenta a otro compañero que él mismo vio al exministro con esos teléfonos: "El ministro lo he visto yo con alguno de los teléfonos que nos pedía Koldo". También reconoce que se encargaba de destruir los terminales que le daba Aldama para no deja rastro.

En el audio al que ha tenido acceso 'El Independiente', Rubén Villalba afirmó que el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana habría utilizado una serie de dispositivos móviles que el oficial repartió tanto a su asesor Koldo García como a otros empresarios de la Audiencia Nacional que estarían involucrados con la investigación.

Además, el comandante explicó a uno de sus superiores que Koldo y el empresario Aldama pagaban para que este les proporcionase "teléfonos en B". Hay que recalcar que el comandante de la Guardia Civil recibía un 'sueldo' de la 'trama Koldo' para garantizar la seguridad de sus miembros en caso de que les "pillaran".

"Ellos han pagado, durante todo este tiempo, tanto Koldo como Aldama, ellos han pagado por ejemplo cuando les proporcionábamos teléfonos en B, a Koldo, Koldo eso lo ha pagado, siempre ha pagado", expresó Villalba a su superior.