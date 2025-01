"Están atacando a mi gente": Selena Gómez condena entre lágrimas las deportaciones de migrantes bajo el mandato de Trump

La actriz Selena Gomez ha conmocionado a todos sus seguidores tras publicar un vídeo en sus redes sociales donde se muestra profundamente afectada por las recientes políticas de Estados Unidos en materia de inmigración.

Bajo el mandato de Donald Trump, se han reanudado las deportaciones de extranjeros que se encuentran en situación irregular en EE. UU., entre los cuales hay miles de personas mexicanas. Cabe recordar que la actriz tiene ascendencia mexicana por parte de su familia paterna.

"Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo hacer nada. Los tratan como delincuentes", comentó la cantante, entre lágrimas, mientras repetía constantemente: "Lo siento".

A los pocos minutos de subir el vídeo donde Selena Gomez expresaba su pesar por la situación, la actriz tomó la decisión de borrarlo debido a las críticas que recibió en otras redes sociales.

En su lugar, publicó una imagen con un fondo negro que contenía la siguiente reflexión: "Apparently it's not ok to show empathy for people" (Aparentemente no está bien mostrar empatía por las personas). Sin embargo, más tarde también optó por borrar esta publicación.