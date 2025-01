Siete días y ninguno sin polémica: así ha sido la primera semana de Donald Trump en la Casa Blanca

Apenas lleva una semana, pero parece que han pasado años en estos siete días. Porque Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no ha parado. Desatado, con más fuerza y poder que nunca ante un Partido Demócrata debilitado y con los republicanos entregando todas las llaves al magnate, el neoyorquino ha dejado claro quién manda en su segundo paso por la Casa Blanca.

El foco lo ha puesto en la migración. En algo que fue tema central de su campaña y que está siendo igual de importante en cada una de sus medidas como presidente de EEUU. En una semana, la administración del republicano presume de haber deportado a más de 500 migrantes.

Lo llaman "cumplir con las promesas". Así definen a la deportación, por ejemplo, de más de un centenar de personas, incluidos menores no acompañados, a Guatemala. O las 138 que regresaron a Brasil con, además, la denuncia del gobierno brasileño porque las autoridades pusieron esposas a sus ciudadanos en el avión.

Porque la administración Trump ha publicado incluso imágenes de cómo los migrantes embarcan en los aviones, con mascarilla, esposados y en fila india, como si fueran auténticos criminales.

Militares armados en la frontera con México

Además, ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México, a donde ha desplegado además al ejército con más de 1.500 marines armados como si estuvieran en una zona de guerra.

Siguiendo con el país azteca, la política arancelaria con respecto a México, donde quiere aplicar un 25% por el flujo de migrantes y de fentanilo por las respectivas fronteras, se ha retrasado hasta el 1 de febrero. Su Administración ya ha eliminado la aplicación CBP One, que permitía a los solicitantes de asilo pedir cita para entrar legalmente en el país.

Y es que, tal y como cuenta Karoline Leavvit, la portavoz de la Casa Blanca, la migración es "la prioridad número 1, y el presidente está entregado a ella". Por ello, Trump ha autorizado incluso la persecución y arresto de migrantes en colegios, iglesias y centros hospitalarios.

En apenas días, su administración presume de haber detenido a más de 400 migrantes. Con redadas en la callas. Con, en Boston, permitiendo a los agentes del orden ir casa por casa. Mientras, las familias ni se atreven a mandar a sus hijos a la escuela.

"Hoy fue un buen día. Eliminamos de nuestras comunidades varias amenazas importantes para la seguridad pública", asegura una agente en un reportaje de FOX News en donde se ve a las fuerzas del orden entrando incluso en los domicilios.

Solo existe "el masculino y el femenino"

Además de la migración, Trump ha dejado claro que quiere terminar de cualquier forma posible con la llamada 'cultura woke'. Acompañado en su investidura por personalidades como Elon Musk, Mark Zuckerberg y otras grandes fortunas en lo que parece ser la vuelta de 'la era de los machos', Trump ha asegurado que convertirá en "política oficial" de su Gobierno el reconocer solo "el masculino y el femenino" como identidades de género.

En sus primeras horas, el republicano ha borrado todo lo que Biden dejó en su día con una ola de decretos que en su día realizó el demócrata. Entre ellos, las apuestas por la equidad racial y la prevención y combate contra la discriminación con motivo de identidad de género y orientación sexual.

Además, ha ordenado al Departamento de Justicia y la oficina del director de Inteligencia Nacional que investiguen la "censura de la libertad de expresión". "El pueblo estadounidense ha sido testigo de cómo la anterior administración se involucraba en una campaña sistemática contra sus oponentes políticos percibidos, usando como arma la fuerza legal de numerosas agencias federales de aplicación de la ley y la comunidad de inteligencia contra esos oponentes políticos.

Indultos a los asaltantes del Capitolio

Sí, también ha tenido tiempo en esta semana, por si no fuera suficiente todo lo anterior, de indultar 23 activistas antiabortistas y a 1.500 personas que asaltaron el Capitolio en 2021. Mientras en Las Vegas el presidente decía que la mayoría de los migrantes eran "criminales y asesinos", él ha concedido ya indultos a los detenidos en Washington en un ataque en el que murieron cinco personas.

Tal y como recoge el New York Times, Trump ha afirmado que esa gente llevaba ya "mucho tiempo en la cárcel". "Están destruidos", dijo mientras, como cuenta la BBC, se refiere a los condenados como "rehenes".

Entre los indultados, hay varios de los rostros más reconocidos de la ultraderecha estadounidense como Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys y condenado a 22 años de cárcel. También Stewart Rhodes, cabecilla de los Oath Keepers, que debía pasar 18 años en prisión.

Salidas de la OMS y la OCDE

Pero todavía hay más. Porque Donald Trump ha ordenado la salida de la Organización Mundial de la Salud y ha avanzado también que se va a notificar que se va a notificar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que los compromisos adquiridos con Biden sobre el acuerdo fiscal global quedan sin efectos.

Porque la economía es otro de los puntos clave de su política. En los aranceles que planea, en la subida de aranceles que planea, para todas las mercancías fuera de los Estados Unidos. Eso sí, ha dejado entrever que quizá todo dependa de si el país en cuestión es afín o no a EEUU.

Durante toda su campaña ha asegurado que toda empresa que quiera vender sus productos tendrá que producirlos en Estados Unidos, porque va a poner toda la mercancía extranjera en, al menos, un 20%. En el automóvil se habla del cien por cien.

En sus críticas a Europa, Trump se ha referido a Italia y si a va a dar "un respiro" a los transalpinos con los aranceles: "Bueno, Meloni me gusta mucho... Ya veremos".

Prórroga de 90 días a TikTok

La primera ministra de Italia era una de las personas que estaba en la toma de posesión de Trump. Junto a Milei, Abascal y otras figuras de la ultraderecha mundial. Además, también la llamada 'tecnocasta', con Musk y Zuckerberg, dueños de X y de Meta. Porque las redes sociales preocupan al republicano.

Tanto es así que ha concedido una prórroga de 90 días a TikTok ante la opción de su cierre definitivo en EEUU. Trump ha pasado en cuatro años de querer prohibirla por cómo pudiera usar China la información de los usuarios estadounidenses a salvarla tras unirse a ella y tener más de 14 millones de seguidores.

Polémicos nombramientos

Mientras, Trump ha logrado una victoria con el nombramiento de Pete Hegseth para la cartera de defensa. Con el polémico nombramiento de Hegseth. En su 'currículum', este veterano de guerra y expresentador de la Fox cuenta con un historial con el alcohol, el abuso sexual y la violencia contra las mujeres.

Ha dejado, además, frases como que no deberían "tener a mujeres en roles de combate", suavizando posteriormente dicha afirmación con que se "sea hombre o mujer, se tiene que cumplir con los mismos altos estándares".

Hegseth, en cuanto a su posicionamiento político, apuesta por la disolución de la OTAN y por indultar a los soltados que estén acusados de haber cometido crímenes de guerra.

Derrotado en su idea de la ciudadanía por nacimiento

A pesar de lograr esa victoria, y de que de momento todo parece ir como Trump quiere que vaya, un juez federal de Seattle ha bloqueado de forma temporal la orden ejecutiva de Donald Trump para acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio de EEUU, en lo que es el primer revés para los planes de Trump en cuanto a su sistema migratorio.

Ha sido John C. Coughenour, quien considera dicha orden como "claramente institucional", tal y como recogen en ABC Newus: "He estado en el tribunal durante más de 40 años. No recuerdo otro caso tan claro como este".

Trump, ya en la Casa Blanca, ha afirmado que ya se esperaba algo así con Coughenour. "Con este juez no es ninguna sorpresa", ha contado, confirmado que va a apelar su decisión.

Y todo, en apenas una semana

Siete días y ninguno de ellos sin polémica. Siete días en los que, desde el comienzo, ya se veía venir qué es lo que iba a pasar. Porque en unas horas, en sus primeras horas en la Casa Blanca, ya firmó más de 200 textos, con 26 órdenes ejecutivas. Horas que han tenido continuación en la primera semana de Trump, de un Trump con más poder que nunca, en el despacho oval.