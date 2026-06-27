Estabilizado el incendio de Tamarite, Huesca: los vecinos evacuados podrán volver a sus casas.

Los detalles El fuego obligó a evacuar a unos 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz y a confinar la localidad de Fonz como medida preventiva por el humo. Este mismo sábado, sobre las 13:00 horas, podrán volver a sus domicilios.

El incendio forestal entre Tamarite de Litera y Alcampell, que ha calcinado unas 1.000 hectáreas, fue estabilizado este sábado a las 10:00 horas, según el Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Aragón. El fuego, iniciado el jueves, se propagó rápidamente debido al viento cálido, altas temperaturas y baja humedad, obligando a evacuar a 240 vecinos y confinar Fonz. Dos días después, los evacuados pudieron regresar a sus hogares. Tras estabilizarse, se desactivó la Situación 2 del Plan de Emergencias y se rebajó el PROCINFO. Algunas carreteras permanecen cerradas o con restricciones. Vecinos como Eva Figueras y Eric Mayor relatan el miedo vivido y los esfuerzos por controlar el fuego.

El incendio forestal entre los términos municipales oscenses de Tamarite de Litera y Alcampell, que ha calcinado alrededor de 1.000 hectáreas, ha sido estabilizado a las 10:00 horas de este sábado. Así lo ha confirmado el Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Aragón.

El fuego, originado este jueves en torno a las 11:30 horas, se propagó con rapidez favorecido por el viento cálido del sur, las altas temperaturas, la baja humedad y la combustión del cereal seco. Este obligó a evacuar a unos 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz y a confinar la localidad de Fonz como medida preventiva por el humo y, además, las llamas provocaron daños en una nave agrícola y una paridera.

Dos días después, este sábado sobre las 13:00 horas los ciudadanos de las poblaciones desalojadas podrán volver a casa.

Tras la estabilización del incendio, el Gobierno aragonés ha decidido en el CECOPI desactivar la Situación 2 -Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón y rebajar el PROCINFO a Situación Operativa 1 –Nivel 1.

Asimismo, desde Emergencias advierten de que algunas carreteras siguen cortadas o con restricciones:

A-2216 – Cerrada

A-2215 – Abierta únicamente a residentes

A-1237 - Abierta excepto el tramo que comunica a Azanuy

A-133 – Abierta

Por su parte, Eva Figueras, vecina afectada de Azanuy, narra que cuando se originó el fuego sintieron "mucho miedo" y "mucha impotencia" porque el viento movía las llamás de un lado a otro. A su vez, Eric Mayor, tractorista, dice que varas personas intentaron apagar el fuego en tractores y que pudieron salvar a 130 terneros tras hacer un cortafuego.

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