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1.000 hectáreas calcinadas

Estabilizado el incendio de Tamarite, Huesca: los vecinos evacuados podrán volver a sus casas

Los detalles El fuego obligó a evacuar a unos 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz y a confinar la localidad de Fonz como medida preventiva por el humo. Este mismo sábado, sobre las 13:00 horas, podrán volver a sus domicilios.

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El incendio forestal entre los términos municipales oscenses de Tamarite de Litera y Alcampell, que ha calcinado alrededor de 1.000 hectáreas, ha sido estabilizado a las 10:00 horas de este sábado. Así lo ha confirmado el Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Aragón.

El fuego, originado este jueves en torno a las 11:30 horas, se propagó con rapidez favorecido por el viento cálido del sur, las altas temperaturas, la baja humedad y la combustión del cereal seco. Este obligó a evacuar a unos 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz y a confinar la localidad de Fonz como medida preventiva por el humo y, además, las llamas provocaron daños en una nave agrícola y una paridera.

Dos días después, este sábado sobre las 13:00 horas los ciudadanos de las poblaciones desalojadas podrán volver a casa.

Tras la estabilización del incendio, el Gobierno aragonés ha decidido en el CECOPI desactivar la Situación 2 -Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón y rebajar el PROCINFO a Situación Operativa 1 –Nivel 1.

Asimismo, desde Emergencias advierten de que algunas carreteras siguen cortadas o con restricciones:

  • A-2216 – Cerrada
  • A-2215 – Abierta únicamente a residentes
  • A-1237 - Abierta excepto el tramo que comunica a Azanuy
  • A-133 – Abierta

Por su parte, Eva Figueras, vecina afectada de Azanuy, narra que cuando se originó el fuego sintieron "mucho miedo" y "mucha impotencia" porque el viento movía las llamás de un lado a otro. A su vez, Eric Mayor, tractorista, dice que varas personas intentaron apagar el fuego en tractores y que pudieron salvar a 130 terneros tras hacer un cortafuego.

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