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Ladrón reincidente

Entrar a cara descubierta y robar las cremas más caras: así es el modus operandi del 'joker de las farmacias' de A Coruña

Los detalles Pese a las reiteradas denuncias y arrestos, el ladrón sigue actuando, ya que sus robos no superan los 400 euros, por lo que no se consideran hurtos.

'El joker de las farmacias' en pleno robo
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Las farmacias de A Coruña están hartas por los constantes robos que desde hace tiempo lleva a cabo una misma persona a la que ya se ha apodado como 'el joker de las farmacias'. Este hombre se hace con las cremas más caras de los estantes y, pese a las múltiples denuncias, arrestos e incluso órdenes de alejamiento, no cesa en sus hurtos.

Su modus operandi es siempre el mismo, entra tranquilo, con la cara descubierta, se dirige directamente a los productos que quiere —generalmente cremas y productos cosméticos de mayor precio—, y se los guarda en los pantalones. Ha robado ya en casi todas las de la ciudad de A Coruña.

"Hay cosas que son encargo exprés", comenta Mónica Freira, de la Farmacia Labañou, a laSexta. La farmacéutica Rosalía Serrano, que tiene un negocio con el mismo nombre, explica que "se lleva lo que valga menos de 400 euros para no entrar en prisión", ya que ese es el límite para que no se considere hurto.

En la farmacia de Serrano ha robado tantas veces que hasta tiene el descaro de saludar a los profesionales cuando pasa por la calle. Siempre lleva ropa holgada para poder esconder los cosméticos.

Las propias farmacias intentan frenarle para evitar que se lleve todo el botín. Kelly Tajes, de la Farmacia Almorín, afirma que "le rodeamos", mientras que otras han optado por vaciar las cajas expuestas y guardar los productos a buen recaudo.

El grupo que usan los farmacéuticos de A Coruña para pedir a compañeros medicamentos está ahora más ocupado para avisar de la llegada del Joker. Esperan que se le ponga freno para volver a trabajar con tranquilidad.

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