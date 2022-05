"Quieres ser mi amigo, cómeme el higo": no será la única frase que llamará la atención de la nueva canción de Amaia. Esta colaboración con su compañera de Operación Triunfo, Aitana, está llena de referencias, frases llamativas y de la más pura esencia de la artista navarra.

'La canción que no quiero cantarte' es un adelanto de su próximo disco que se publicará el viernes 13 de mayo. Un regalo para calmar las ansias de sus fans, que llevan 3 años esperando desde su anterior trabajo y que cuentan las horas para escuchar 'Cuando no sé quién soy', su segundo álbum.

El videoclip de 'La canción que no quiero cantarte'

Aunque la canción la interpretan conjuntamente Amaia y Aitana, la segunda no aparece en el videoclip. En el video es Amaia la doblemente protagonista, ya que interpreta dos papeles, de rubia y de morena.

Eso sí, a lo largo de la grabación aparecen varias referencias a su compañera, por ejemplo, la primera vez que canta, se enfoca su perfume. Además, en la escena final parece que ambas mantuvieran una conversación.

Todo el videoclip tiene una atmósfera ochentera, en él aparece Elvis, que interpreta al amigo al que Amaia parece dedicarle este tema. El particular primer look de ella, con una peluca rubia, medias y una aspiradora antigua, es similar al personaje de Freddie Mercury al inicio del videoclip de 'I Want To Break Free'.

Complicidad en redes sociales

En las redes sociales ambas artistas bromean entre ellas. Aitana le escribe a Amaia: "¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo", en referencia a la letra de la canción. A lo que la navarra contesta: "Me meo contigoooooooo". Una la publicación que ya lleva más de 1.000 retuits y 8.000 'me gustas'.