Acusan de homicidio al hermano del fallecido en la reyerta de Ribeira: él conducía el coche que le atropelló

Uno de los detenidos tras la batalla campal, que se produjo en medio de una pedida de mano, en Ribeira (A Coruña), ha sido enviado a prisión preventiva acusado de un delito de homicidio (imprudente o doloso), lesiones con instrumento peligroso y atentado contra la autoridad. Hasta aquí, algo esperable dentro de la investigación judicial de este caso, si no fuera porque el acusado es el hermano de la persona que murió atropellada. Es más, se cree que era él el que conducía dicho vehículo.

Los otros cinco detenidos, tres hombres y dos mujeres, han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial y también pertenecen al clan o familia de la víctima mortal de esta pelea campal. Eso sí, no podrán entrar más en el término municipal de Ribeira. Aunque se esperaba que muchos miembros de ambos clanes estuvieran presentes, esperando su traslado, no se han producido incidentes. Tapados, sin contestar a nuestras preguntas. Así han abandonado el juzgado de Ribeira los detenidos que han quedado en libertad.

Según fuentes jurídicas, la jueza del Tribunal de Instancia de Ribeira número dos ha decretado prisión preventiva para este hombre al considerar que era el conductor "de uno de los vehículos que arrolló al hombre fallecido", del que, resalta el juzgado "era familiar".

Además, esas mismas fuentes jurídicas han explicado que los detenidos no supieron que su familiar había muerto por las heridas causadas en el atropello hasta este mismo viernes. Pensaban que estaba ingresado y, al descubrir la verdad, no han parado de repetir que ellos no han hecho nada, que no han matado a nadie de su propia familia. Sostienen que hay testigos que pueden demostrar que, en el momento en el que abandonaron en lugar con su coche, la víctima aún no había perdido la vida.

Prometen venganza

Y es que, hay que recordar que entre palos, puñetazos y hasta atropellos, esta pelea acabó con el fallecimiento de una persona: Juan Manuel Bentos Montoya. Tras ello, llegaron las amenazas, incluso grabadas y difundidas en redes sociales. Los dos clanes de familias gitanas, se han prometido venganza. Por un lado, 'Los Bentos', por otro, 'Los Borjas'.

"Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero. Venga, suerte", dijo uno de los familiares del fallecido, en un vídeo grabado mientras estaba todavía ingresado en el hospital por las heridas sufridas en la reyerta.

Por ello, El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al igual que la Delegación del Gobierno, ha apostado por un plan basado en la cautela. No han avisado previamente de que se iba a producir el traslado de los seis detenidos, por razones de seguridad. Una fiesta de compromiso en el centro recreativo de Artes terminó, como ha explicado el alcalde, Luis Pérez, en una trifulca "completamente descontrolada", pues en el local volaron mesas y sillas y se desató el caos, primero en el interior y después en el exterior, donde fue ganando intensidad. Hubo un atropello, objeto de investigación por si su carácter es accidental, que costó la vida a Juan Manuel Bentos Montoya.

Una fiesta de compromiso en el centro recreativo de Artes terminó, como ha explicado el alcalde, Luis Pérez, en una trifulca "completamente descontrolada", pues en el local volaron mesas y sillas y se desató el caos, primero en el interior y después en el exterior, donde fue ganando intensidad. Hubo un atropello, objeto de investigación por si su carácter es accidental, que costó la vida a Juan Manuel Bentos Montoya.

Los motivos de la riña multitudinaria también forman parte de esas pesquisas y todas las hipótesis continúan abiertas, como han explicado fuentes del caso. Según el regidor, ambos clanes ya habían tenido al menos un roce previo. "Es un hecho aislado, uno de aquí y uno de allí, empezaron a enzarzarse y acabó como acabó", ha explicado otro de los familiares del muerto.