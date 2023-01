La Unión Europea está sufriendo un problema de abastecimiento de antibióticos. En España, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que hay problemas de suministro con 649 presentaciones, lo que supone un 1,9% del total de medicamentos que se consumen en el país.

Jarabe para las náuseas, aspirinas en su presentación de 500 mg en sobres o amoxicilina son algunos de los fármacos que más se han visto afectados por esta escasez. Sin embargo, desde Sanidad reiteran que existe una relativa normalidad, asegurando que siempre hay una alternativa terapéutica y que no estamos en una situación crítica.

Lo cierto es que esto ya está afectando a varios países, no solo España. Portugal, Noruega o Países Bajos también están sufriendo este desabastecimiento. En Italia hablan de que cerca de 3.000 medicamentos tienen problemas de escasez y se ha creado una mesa para analizar de manera continua lo que está pasando. Por otro lado, en Francia, sobre todo están teniendo problemas con la amoxicilina. De hecho, han pedido que se comience a recetar no por cajas, si no por número de cápsulas.

Mario Viciosa, periodista de Newtral.es, ha explicado en Al Rojo Vivo que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) todavía no ha querido pasar al nivel de situación grave. Además, el problemas de suministro de antibióticos se ha agravado por la guerra en Ucrania y la inflación.

"La escasez de medicamentos ha sido un problema de salud pública constante y la situación en la UE se ha visto agravada por acontecimientos o tendencias geopolíticas como la guerra de Ucrania, la crisis energética y las altas tasas de inflación", ha señalado la Comisión Europea y los Jefes de las Agencias de Medicamentos, a través del Grupo Directivo Ejecutivo sobre Escasez y Seguridad de los Medicamentos (MSSG) en un comunicado.

"Además, los retrasos en la fabricación y los problemas de capacidad de producción han provocado problemas de suministro que afectan a la mayoría de los Estados miembros", han añadido al respecto.

Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha asegurado que "está en comunicación continua" con los laboratorios controlando sus 'stock' y los consumos para "garantizar el suministro y poder tomar medidas adicionales si fuera necesario".

Lo cierto es que este es un problema que comienza a afectar, sobre todo, a las familias con niños pequeños. "Si no hay presentaciones para ellos hay que tirar de pastillas para adultos y partirlas por la mitad, algo que Sanidad da por bueno desde noviembre", ha indicado Viciosa. Una solución que sigue contando con algunas desventajas, y es que algunos niños no son capaces de tomarse esas pastillas.

Además, existe otro problema, y es que la falta de antibióticos está provocando que a veces se opte por recetar uno menos específico para una dolencia concreta o que se opte por tirar de lo que hay en el botiquín. "Eso tiene un riesgo porque puede generar resistencias bacterianas", ha recalcado el periodista.