Escalofríos, pérdida de apetito o dolores de cabeza o musculares son nuevos síntomas adicionales que han sido relacionados con la covid-19, según los hallazgos de un estudio preliminar elaborado por el Imperial College de Londres. Estos síntomas adicionales se añaden a los que ya se conocían, como pérdida del sentido del gusto y el olfato, fiebre y tos persistente.

Esta investigación, en la que participaron más de un millón de personas de Inglaterra y que todavía no ha sido revisada por expertos independientes, se basa en test de saliva y cuestionarios recopilados entre junio de 2020 y el pasado mes. En el estudio, los expertos observaron que, cuantos más síntomas mostraban los participantes, más alta era la probabilidad de que dieran positivo por coronavirus.

No obstante, alrededor de un 60 % de los infectados no registró síntoma alguno en la semana previa a someterse a la prueba. Los expertos detectaron, además, que las manifestaciones de la covid-19 varían según la edad del afectado.

En este sentido, los escalofríos se identificaron con casos del virus en enfermos de todas las edades, los dolores de cabeza se dieron en menores de entre 5 y 17 años y la pérdida de apetito en personas a partir de 18 años.

La investigación encontró que los dolores musculares se detectaron en personas de entre 18 y 54 años, mientras que disminuyó la probabilidad de desarrollar fiebre, tos persistente y pérdida de apetito entre infectados de entre 5 y 17 años comparado a pacientes adultos.

"Estos nuevos hallazgos sugieren que muchas personas que tienen la covid-19 no se harán la prueba y por ello no se aislarán porque sus síntomas no coinciden con los que se incluye en las guías de sanidad para ayudar a identificar a personas infectadas", consideró Paul Elliott, director del programa React, del Imperial College, al frente de la investigación.