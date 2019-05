Encuentran a las hermanas gemelas irlandesas desaparecidas en Madrid

El pasado 9 de mayo dos gemelas de nacionalidad irlandesa desaparecieron en el barrio madrileño de La Latina, donde salieron a celebrar su cumpleaños.

La Policía Nacional ha encontrado en buen estado aunque "traumatizada" a una de las jóvenes en un centro médico y, horas después, ha conseguido hallar a la otra gemela también en buen estado.

La hermana de las jóvenes ha publicado en Facebook, antes de conocerse el paradero de la otra joven desaparecida, cómo era el estado de Mary: "No puedo decir cómo ni dónde la he encontrado, sólo puedo decir que está muy traumatizada. Ahora mismo no confío en nadie. Habrá quién sabe más sobre el paradero de Martha pero lo oculta. Estamos muy preocupados por ella", decía en un vídeo.

A Martha y Mary Osaro se les perdió la pista el día de su cumpleaños. Al no conseguir localizarlas por teléfono, Jennifer se trasladó apenas tres días después a la capital para interponer la denuncia.